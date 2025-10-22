< sekcia Ekonomika
Netflix zaznamenal v 3. štvrťroku nárast zisku
Dôvodom boli nečakané výdavky na daňový spor v Brazílii.
Autor TASR
Los Gatos 22. októbra (TASR) - Americký streamovací gigant Netflix zaznamenal v 3. štvrťroku 2025 nárast zisku, avšak menší, ako mu predpovedali analytici. Dôvodom boli nečakané výdavky na daňový spor v Brazílii. TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a RTTNews.
Zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 2,55 miliardy USD (2,20 miliardy eur) alebo 5,87 USD na akciu z 2,36 miliardy USD alebo 5,40 USD/akcia v minulom roku. Analytici však očakávali v sledovanom období zisk 3 miliardy USD alebo 6,97 USD na akciu.
Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku 2025 vzrástli o 17,2 % na 11,51 miliardy dolárov z vlaňajších 9,825 miliardy USD. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.
Netflix vykázal za 3. štvrťrok prevádzkovú maržu 28 %. Bez nákladov na dane v Brazílii vo výške približne 619 miliónov USD by marža prekročila prognózy spoločnosti na úrovni 31,5 %. Netflix neočakáva, že táto záležitosť bude mať významný vplyv na jeho budúce výsledky.
Spoločnosť predpovedala na 4. štvrťrok tržby vo výške 11,96 miliardy USD a zisk na akciu 5,45 USD.
Netflix sa snaží expandovať do nových oblastí, ako sú reklama a videohry, po tom, ako prilákal viac ako 300 miliónov zákazníkov po celom svete. Čelí pritom konkurencii zo strany YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ a ďalších.
(1 EUR = 1,1607 USD)
