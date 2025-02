(Ne)tradičné formy reklamy, čo vás zviditeľnia bez námahy

Bratislava 17. februára (OTS) - Kým tradičné bilboardy a televízne spoty plnia svoju funkciu ako spoľahlivé pracovné rukavice , originálnejšie druhy prezentácie dokážu upútať tak, že na ne zákazník nezabudne ani o niekoľko rokov.Nie sú to len marketingové triky, ale dobre premyslená hra so spotrebiteľskou psychológiou. Ľudia si pamätajú značky spojené s nečakaným vizuálnym či hmatovým podnetom o 82 % lepšie než tie, ktoré využívajú štandardné reklamné formáty.Dotykové plochy na autobusových zastávkach, ktoré vám umožnia „otestovať“ nový parfém ešte predtým, než ho vôbec ucítite. Reklamné steny v nákupných centrách, ktoré reagujú na pohyb a menia sa podľa prítomnosti okoloidúcich. Netradičné formy reklamy, ktoré človeka zapájajú do deja, vyvolávajú emocionálnu odozvu a tým zvyšujú pravdepodobnosť, že si značku nielen zapamätá, ale sa k nej aj vráti.Spotrebitelia sa čoraz viac zaujímajú o pôvod produktov, ktoré kupujú. Výrobcovia krmív a potravinárske spoločnosti, ktoré disponujú univerzálnym FSA certifikátom , majú nielen konkurenčnú výhodu, ale aj silný marketingový nástroj. Ak značka komunikuje, že spĺňa prísne normy pre bezpečnosť krmív a poľnohospodárskych komodít, získava si dôveru zákazníkov. Vizuálna reklama na takýto certifikát na obaloch produktov či v online priestore pôsobí presvedčivo a odlišuje značku od konkurencie.Predstavte si, že vstúpite do obchodu a namiesto nudného regálu s tričkami uvidíte rotujúce figuríny, ktoré sa menia v závislosti od osvetlenia. Každé tričko na nich bolo vytlačené špeciálnou tlačiarňou na textil , ktorá umožnila personalizované dizajny pre každého zákazníka. Takáto reklama nie je len vizuálnym lákadlom, ale aj dôkazom, že značka myslí inovatívne.