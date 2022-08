Netradičné krádeže: Ukradnutý pes či svadobné šaty deň pred svadbou

Bratislava 19. augusta (OTS) - August je dlhoročne mesiacom, v ktorom dochádza najčastejšie ku krádežiam majetku. Mnohí sa vydávajú v tomto období na dovolenku a svoje domovy nechávajú opustené. Zlodeji najčastejšie kradnú veci vyššej hodnoty, ktoré môžu následne výhodne predať, avšak, v Generali sa občas stretávame aj s poriadne netradičnými krádežami.Generali hlásia klienti každoročne približne 300 poistných udalostí v súvislosti s krádežou ich majetku. Práve počas letných mesiacov, keď sa ľudia vyberajú za oddychom na dovolenky a svoje domovy nechávajú opustené, sa zvyšuje výskyt škôd spôsobených krádežou vlámaním.hovorí Filip Praženica manažér likvidácie poistných udalostí majetku a zodpovednosti poisťovne Generali.Tento rok nám klienti do konca júla nahlásili už 160 takýchto poistných udalostí, čo je takmer o pätinu viac než tomu bolo za rovnaké obdobie v minulom roku. Zlodeji najčastejšie kradnú veci vyššej hodnoty, ako sú šperky, rôzna elektronika, notebooky, tablety, ručné náradie či televízory, ale, samozrejme, aj hotovosť.hovorí Filip Praženica z poisťovne Generali.Okrem štandardných vecí, vyššej hodnoty na ktoré sa zlodeji pri krádeži primárne zameriavajú, nám však občas klienti nahlásia aj skutočne netradičné krádeže.V Generali sme zaznamenali prípad, keď sa zlodeji vlámali do bytu nastávajúcich novomanželov. Odcudzili tam finančnú hotovosť, plazmový televízor, ale aj platinové obrúčky a svadobné šaty. Len deň pred svadbou im tak spôsobili nielen starosti navyše, ale aj škodu zhruba 5 000 eur.Riešili sme tiež prípad, keď v noci zlodeji prekonali dvere bytu, z ktorého si odniesli kožuchy, kožené bundy a psíka, ktorý spal v predsieni. Klienti prišli na to, že sa k nim niekto vlámal, až ráno, keď sa čudovali, prečo ich rodinný miláčik nezobudil na tradičné ranné venčenie.V minulosti sme sa stretli s prípadom, keď zlodeji odcudzili šperky, dva plazmové televízory a inú elektroniku a drahé rybárske náradie. Škoda sa vyšplhala do výšky viac ako 9 000 eur. Zlodej preskočil plot, vyskočil na karavan, ktorý mal klient zaparkovaný na pozemku blízko domu, a vypáčil plastové dvere na balkóne jeho domu.Skutočne kuriózny prípad nám nahlásil klient, ktorému odcudzili vozidlo. Keď sme od neho žiadali bližší opis situácie. Prezradil nám, že si večer s kamarátmi vypil a bál sa, že stratí kľúče od auta, tak ich dal pod nárazník, aby ich ráno našiel. Zrejme ho pri tom sledoval zlodej a klient tak do rána prišiel nielen o kľúče, ale aj o auto.Fingovanou udalosťou chcela manželka zabrániť mimomanželskému vzťahu svojho neverného manžela. Rozhodla sa, že problém by mohla vyriešiť fingovanou krádežou manželovho vozidla, na ktorom uskutočňoval svoje zálety. V čase neprítomnosti manžela s pomocou náhradných kľúčov auto preparkovala na odľahlé miesto a na polícii nahlásila, že auto spred domu niekto ukradol. Prešetrovaním sa zistilo, že to bolo v skutočnosti inak. Zúfalá manželka sa na polícii k svojmu činu priznala a do poisťovne poslala list, v ktorom celú udalosť vysvetlila s odôvodnením, že týmto zúfalým činom len chcela zachrániť manželstvo.Ak odchádzate na dlhší čas z domu, svoje bývanie by ste mali dostatočne zabezpečiť. Zlodeji vnikajú do domov a bytov najčastejšie cez najslabší bezpečnostný prvok, ktorým bývajú zväčša okná či dvere, preto odporúčame zaobstarať si bezpečnostné dvere. Tie je potrebné poriadne uzamknúť a rovnako tak aj okná, ktoré nenechávajte otvorené ani na vetráčku.radí Praženica.Poproste známych alebo susedov, aby vám občas skontrolovali nehnuteľnosť a pravidelne vyberali poštovú schránku. Práve plná poštová schránka môže totiž zlodejov upozorniť na opustený dom či byt. Pri odchode na dovolenku tiež nezastierajte žalúzie, aj to môže byť znamením pre zlodejov. Určite neodporúčame dávať informácie o presnom termíne dovolenky a ani fotky vybavenia domu či bytu na sociálne siete. Nikdy si nemôžeme byť istí, ku komu sa tieto informácie dostanú.Ak už dôjde k poistnej udalosti spôsobenej krádežou, je potrebné na miesto privolať políciu, ktorá spíše záznam o udalosti. Šetrenie polície a jej závery sú totiž podmienkou poisteného plnenia v poisťovni, v ktorej máte uzatvorené poistenie domácnosti a nehnuteľnosti. Práve toto poistenie vám preplatí škody, ktoré zlodeji napáchajú.Do príchodu polície odporúčame nevstupovať do objektu a nijako nemanipulovať žiadnymi vecami. Po obhliadke polície je vhodné celé miesto fotograficky zdokumentovať a rovnako aj akékoľvek zmeny, ktoré ste boli nútení urobiť s cieľom ďalšej ochrany vašej majetku.Že vás vykradli, môžete v poisťovni Generali nahlásiť viacerými spôsobmi: osobne na pobočke, telefonicky prostredníctvom kontaktného centra či priamo cez webovú stránku poisťovne alebo cez Klientsky portál