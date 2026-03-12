< sekcia Ekonomika
Netreba prepadať panike, tvrdí Babiš k cenám pohonných látok v ČR
Babiš verí, že sa kríza na Blízkom východe, ktorá zdražovanie spôsobila, upokojí a k opatreniu tak jeho kabinet nebude musieť pristúpiť.
Autor TASR
Praha 12. marca (TASR) - Česi by podľa ich premiéra Andreja Babiša nemali v súvislosti so zdražovaním pohonných látok panikáriť. Vláda situáciu podľa jeho slov monitoruje a v krajnom prípade by mohla pristúpiť k regulácii marží čerpacích staníc. Babiš však verí, že sa kríza na Blízkom východe, ktorá zdražovanie spôsobila, upokojí a k opatreniu tak jeho kabinet nebude musieť pristúpiť. Zníženie spotrebnej dane z nafty a benzínu, ako to navrhuje opozícia, považuje za nesystémové. Povedal to vo štvrtok počas interpelácií v Poslaneckej snemovni, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Český premiér pripomenul, že ministerstvo financií začalo monitorovať marže čerpacích staníc hneď, ako začali rásť ceny pohonných látok. Podľa jeho slov to malo okamžitý preventívny efekt. „Samozrejme, stále máme v zálohe aj extrémne opatrenie, ktorým je regulácia marží, ale veríme, že k nemu nebudeme musieť pristúpiť,“ verí Babiš. Dodal, že ČR má stále jedny z najnižších cien palív v EÚ.
Liter nafty v Česku aktuálne stojí priemerne 40,89 Kč (1,68 eur), čo je o 5,79 Kč viac než pred týždňom. Liter benzínu Natural 95 sa predáva priemerne za 37,18 Kč (1,52 eur), čo je o 2,5 koruny viac než pred týždňom.
Opozičná ODS navrhla dočasne znížiť spotrebnú daň z nafty a benzínu o 1,7 Kč za liter, pričom by táto zmena mala podľa ich návrhu platiť od mája do augusta. V súčasnosti je v ČR spotrebná daň z nafty 9,95 koruny za liter a z benzínu 12,84 koruny za liter. Vláda však takýto krok považuje za nesystémový, pretože by podľa nej nemal žiaden efekt okrem toho, že by štát prišiel o 11 miliárd eur v rozpočte.
„Chcem uistiť Poslaneckú snemovňu aj verejnosť, že vláda situáciu priebežne vyhodnocuje a nie je potrebné prepadať panike. Ak by došlo k výraznejšiemu narušeniu trhu, je na mieste aj spolupráca s európskymi partnermi a Medzinárodnou energetickou agentúrou, aby sme mohli eventuálne urobiť nejaké ďalšie stabilizačné opatrenia,“ povedal Babiš. Nákupy palív do zásob podľa neho nie sú na mieste.
Český prezident Petr Pavel vo štvrtok počas jeho návštevy v Litve uviedol, že Česko sa bez ohľadu na vývoj situácie na Blízkom východe neplánuje vrátiť k odberu ruských energetických zdrojov. „My sme sa od ruských zdrojov odstrihli, tak to jednoducho je a už ani nie je technicky možné to zvrátiť. V tejto dobe sa spoliehame na zdroje, ktoré k nám prúdia z juhu a zo západu a dostatočne to pokrýva všetky naše energetické potreby,“ uviedol prezident.
(1 EUR = 24,406 CZK)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
