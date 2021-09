Poisťovne: Nezabúdajte na revíziu komínu a kotla, hrozí riziko požiaru

Bratislava 30. septembra (TASR) – Zanedbaný technický stav vykurovacích telies môže spôsobiť požiar. Neodborné inštalácie krbov či piecok, zanedbaná revízia a čistenie komínov, nevhodné umiestnenie vykurovacích zariadení v blízkosti nedostatočne tepelne odolných materiálov sú najčastejšími dôvodmi vzniku požiaru v domácnostiach. Taktiež sú nebezpečné aj poruchy elektronických zariadení elektroinštalácií a elektrospotrebičov či ponechanie otvoreného ohňa bez dozoru. Tieto dôvody vzniku požiaru v domácnostiach eviduje poisťovňa Uniqa.



"V takýchto prípadoch vedia byť škody naozaj rozsiahle. Majiteľom nehnuteľností preto odporúčame, aby dodržiavali lehoty kontrol komínov a vykurovacích telies podľa platných predpisov a zabezpečili si ich revíziu/čistenie najneskôr pred začiatkom vykurovacej sezóny," uviedol manažér poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Zdeněk Hruška.



Škody následkom požiaru sú zahrnuté už v základnom poistení majetku, ktoré by mal mať uzatvorené každý majiteľ domu či bytu. Toto poistenie už v základnom krytí hradí škody spôsobené komplexným živlom, kde patrí aj požiar. Dôležité je však poistiť si nehnuteľnosť aj domácnosť. Často sa stáva, že ľudia si pri uzatváraní hypotéky poistia dom alebo byt, pretože je to k hypotéke povinné, domácnosť však nechajú nepoistenú. "V prípade napríklad škody spôsobenej požiarom potom poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, ale nie škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče," pokračoval Hruška.



Pokiaľ by bol príčinou požiaru zlý stav vykurovacích telies, poisťovňa bude požadovať od klienta doklad o revízii/čistení komína či pravidelných servisných prehliadok kotla. Majitelia nehnuteľností majú povinnosť udržiavať ich v dobrom technickom stave a v zmysle vyhlášok musia mať platné revízie stavebných prvkov, ako sú komín, elektrina či plyn, ako aj pravidelné servisné prehliadky vykurovacích zariadení.



Neznamená to však, že ak doklad o servisnej prehliadke klient nemá, poisťovňa škody nepreplatí. "Poisťovňa sa v takýchto prípadoch zásadne opiera o stanovisko hasičov, ktorí príčinnú súvislosť medzi vznikom poistnej udalosti a zanedbaním revízie odborne posúdi," vysvetlil Hruška.



V prípade, že sa požiar rozšíri aj na susedné byty či domy, ich majitelia si môžu škodu nárokovať u majiteľa nehnuteľnosti, kde požiar vznikol. Ak ten má v rámci poistenia majetku poistenú aj zodpovednosť za škodu, náklady za škodu na byte či dome suseda sa uhradia z jeho poistky. "Samozrejme, je nevyhnutné, aby sa preskúmala príčina vzniku požiaru. V prípade, ak požiar vznikol z okolností, ktoré vylučujú zodpovednosť poisteného, osoby, ktorým požiar zničil majetok, si náhradu škody musia uplatniť z vlastného majetkového poistenia," dodal Hruška.



Hasiči evidujú za minulý rok celkovo 576 požiarov, ktoré boli spôsobené poruchou a nevyhovujúcim stavom vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Škody predstavovali celkovo viac ako 1,3 milióna eur.