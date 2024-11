NETREBA ZABÚDAŤ: Obdobie Black Friday zneužívajú podvodníci

Bratislava 24. novembra (TASR) - S blížiacim sa Black Friday sa obchodníci predháňajú s výhodnými cenovými ponukami tovarov. Netreba však zabúdať na to, že toto obdobie zneužívajú podvodníci. Upozornila na to Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA).



"Blíži sa Black Friday, keď sa obchodníci predháňajú s rôznymi zľavami a výhodnými cenovými ponukami tovarov. Ale je to aj čas, na ktorý striehnu podvodníci a hľadajú nové spôsoby, ako spotrebiteľa oklamať. Neváhajú pritom zneužívať dôverčivosť nakupujúcich, ale aj mená obchodníkov. Môžu propagovať falošný internetový obchod či ponúkať neexistujúci tovar, alebo vytvoria podvrhnutú webovú stránku, ktorá je na prvý pohľad na nerozoznanie od skutočnej webovej stránky na trhu už pôsobiaceho obchodníka," spresnila Ďatelinková.



"Obozretnosť je namieste pri absentujúcich informáciách o obchodníkovi, ako sú kontaktné údaje, obchodné podmienky, reklamačný poriadok vrátane informácií o možnosti odstúpenia od zmluvy, pri neexistujúcej zákazníckej podpore, ak nie sú na obchodníka zverejnené recenzie, ale taktiež aj pri podozrivo nízkej cene ponúkaného tovaru v porovnaní s konkurenciou a pri nedostatočných informáciách o ponúkanom tovare. Podvodného obchodníka môže prezradiť vymedzenie spôsobu platby, ktorý ako jedinú možnosť úhrady umožňuje platbu vopred prevodom," priblížila.



Bežnou praxou internetových obchodníkov je podľa nej možnosť rôznych spôsobov platby, od platby prevodom, kartou či na dobierku. "Všímať si treba aj vzhľad webovej stránky internetového obchodníka, či nepôsobí neprofesionálne, zloženie webovej stránky obchodníka, či v jej názve nie je preklep a či adresa skutočne zodpovedá obsahu webovej stránky, a rovnako registráciu domény obchodníka. Zbystriť pozornosť treba, ak bola doména registrovaná krátko predtým, ako obchodník začal ponúkať tovar za mimoriadne výhodné ceny," zdôraznila.



"Predtým, než spotrebiteľ pristúpi k záväznej objednávke, mal by si vyhľadať recenzie na obchodníka, prečítať obchodné podmienky obchodníka a reklamačný poriadok. Treba nakupovať výlučne u autorizovaných a dôveryhodných obchodníkov. Skutočnosť, či internetový obchodník používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu, si možno veľmi ľahko overiť v URL lište kliknutím na ikonu visiaceho zámku. Bezpečnú webovú stránku možno rozpoznať tak, že sa začína v tvare https://, a nezabezpečená, teda nešifrovaná sa začína v tvare http://," podčiarkla Ďatelinková.



Dodala, že dôveryhodnosť webovej stránky obchodníka si možno overiť aj na webovej stránke https://www.scamadviser.com. Serióznych slovenských internetových obchodníkov možno rozpoznať podľa certifikátu SAEC. "Nákupy realizujte len zo zariadenia, ktoré je zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov, ktoré má pravidelne aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program. Vyvarujte sa sťahovania neznámych programov a príloh do zariadenia, ktoré využívate na prihlasovanie do elektronického bankovníctva," uzavrela Ďatelinková.