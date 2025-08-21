< sekcia Ekonomika
Neuveriteľné! Táto firma ponúka nekonečné benefity
Benefity jednoznačne patria medzi kľúčové faktory pri výbere zamestnávateľa. Zamestnanci chcú pracovať vo firme, ktorá ponúka viac než konkurencia a rozumie aj ich potrebám. Lidl je presne takou firmou. Diskont ponúka svojim zamestnancom okrem nadštandardných platov aj širokú ponuku výhod. Do benefitov a vzdelávania ročne investuje až 5 miliónov eur.
Bratislava 21. augusta (OTS) - Diskont k nadštandardnej mzde ponúka široký systém benefitov, ktoré podporujú spokojnosť, motiváciu a rozvoj jeho zamestnancov. Ročne do benefitov a vzdelávania investuje približne 5 miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca presahuje 800 eur. „Našim zamestnankyniam a zamestnancom okrem motivujúcej mzdy ponúkame aj pestrý balík benefitov. Ponuku každoročne prehodnocujeme a prispôsobujeme ju potrebám a požiadavkám zamestnancov, tak aby sme boli lídrom v odmeňovaní a benefitoch na Slovensku. Všetkým bez výnimky chceme poskytnúť príležitosť na vzdelávanie a kariérny rast aj atraktívne benefity,“ hovorí Terézia Brusák Spišiaková, vedúca oddelenia Talent Management processes a Employee Engagement.
V rámci bohatého balíka všetci zamestnanci dostávajú každý mesiac kredit na nákup v Lidli v hodnote 40 eur. V minulom obchodnom roku okrem pravidelného príspevku zamestnanci dostali kredit navyše v podobe letného príspevku, aj pri príležitosti 20. výročia Lidla na Slovensku a taktiež na Vianoce. Celkovo tak reťazec dobil zamestnancom na ich karty kredit v hodnote takmer 3 miliónov eur.
Mimo množstva iných výhod môžu využiť aj benefitný portál, ktorý ponúka možnosti od vyše 4 000 poskytovateľov. Zamestnanci majú v tomto systéme k dispozícii až 250 eur ročne. Za uplynulý obchodný rok zamestnanci v benefitnom portáli celkovo minuli až jeden a pol milióna eur. Najčastejšie využili možnosť uplatnenia svojich bodov na nákupy do Lidla, pričom tieto objednávky predstavovali vyše 1,1 milióna eur.
Zamestnanci oceňujú aj voľno navyše. Lidl v rámci svojej ponuky poskytuje extra pracovné voľno pri rôznych životných udalostiach, či už ide svadbu alebo prvý školský deň. Okrem toho však reťazec ponúka ešte omnoho viac. „Naši zamestnanci majú nárok aj na Multisport kartu s príspevkom od zamestnávateľa, príspevok do tretieho dôchodkového piliera, vzdelávanie šité na mieru, zamestnanecký asistenčný portál, odmenu za vernosť a mnoho ďalšieho,“ uzavrela Terézia Brusák Spišiaková.
Originálna kampaň
Reťazec v auguste odštartoval novú, vizuálne netradičnú kampaň „Nekonečné benefity“, ktorá ukazuje koľko a aké výhody ponúka. Hlavným prvkom sú citylighty v dizajne nekonečného pokladničného bloku, na ktorom však namiesto zakúpených produktov nájdete zoznam benefitov, ktoré ponúka diskont svojim zamestnancom. Tvorcov kampane inšpiroval fakt, že v Lidli majú nekonečne dlhý zoznam benefitov a preto sa rozhodli pre originálnu myšlienku.
„Naším cieľom bolo ukázať náš bohatý balík benefitov, a to jednoduchým a zapamätateľným spôsobom. V Lidli ich však máme toľko, že sa všetky do bežných formátov jednoducho nezmestia. Preto sme sa rozhodli pre toto netradičné a kreatívne riešenie,“ povedala Dáša Čierna, vedúca oddelenia Recruiting & Employer Branding. Inštalácie sú umiestnené vo všetkých krajských mestách a majú nielen pobaviť, ale aj inšpirovať k zamysleniu, že zamestnanecké benefity môžu byť skutočne rozmanité.
Lidl realizoval originálnu kampaň s kreatívnou agentúrou Triad. „S Lidlom dlhodobo spolupracujeme na employer brandingu, s ktorým máme bohaté skúsenosti aj zo zahraničia. Tentoraz sa nám spoločne podaril vytvoriť outdoor, ktorý je naozaj „out of the box“. Presne tak ako benefity, ktoré Lidl ponúka svojim zamestnancom,“ hovorí Martin Woska, Chief Creative and Strategy Officer z agentúry Triad.
Ľudia oceňujú Lidl za to, že oceňuje svojich ľudí
Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Lidl je už deväťnásobným držiteľom ocenenia Top Employer a šesťnásobným víťazom domácej ankety Najzamestnávateľ. Reťazec dbá aj na rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to certifikát Equal Salary, ktorý získal v roku 2022 ako vôbec prvý obchodník na Slovensku.
Všetko o Lidli ako zamestnávateľovi nájdete na www.lidl.sk v sekcii Kariéra.
Ľudia oceňujú Lidl za to, že oceňuje svojich ľudí
