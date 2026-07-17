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Nevybavené objednávky v Nemecku sa dostali na rekordnú úroveň
Vysoké úrovne objednávok majú prínos len vtedy, ak sa premietnu do reálnej produkcie, upozornil Alexander Krüger, hlavný ekonóm spoločnosti Bethmann Bank.
Autor TASR
Berlín 17. júla (TASR) - Nevybavené objednávky v nemeckom priemysle sa v máji dostali na rekordnú úroveň. Podľa údajov, ktoré zverejnil v piatok nemecký štatistický úrad, sa ich objem v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil o 1,7 %, čo bol najstrmší prírastok od septembra 2021. Knihy objednávok sú tak naplnené najviac od začiatku zaznamenávania údajov v roku 2015. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vysoké úrovne objednávok majú prínos len vtedy, ak sa premietnu do reálnej produkcie, upozornil Alexander Krüger, hlavný ekonóm spoločnosti Bethmann Bank. Nemecké spoločnosti napriek reformnému programu vládnej koalície pravdepodobne zatiaľ zostanú opatrné, keďže naďalej čelia náročným trhovým podmienkam a zvýšeným cenám energií, vysvetlil. Mnohé spoločnosti navyše čoraz viac presúvajú výrobu do zahraničia namiesto toho, aby ju ponechali v Nemecku, poznamenal ekonóm. Výrobu brzdia aj narušené dodávateľské reťazce v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, uzavrel Krüger.
Vysoké úrovne objednávok majú prínos len vtedy, ak sa premietnu do reálnej produkcie, upozornil Alexander Krüger, hlavný ekonóm spoločnosti Bethmann Bank. Nemecké spoločnosti napriek reformnému programu vládnej koalície pravdepodobne zatiaľ zostanú opatrné, keďže naďalej čelia náročným trhovým podmienkam a zvýšeným cenám energií, vysvetlil. Mnohé spoločnosti navyše čoraz viac presúvajú výrobu do zahraničia namiesto toho, aby ju ponechali v Nemecku, poznamenal ekonóm. Výrobu brzdia aj narušené dodávateľské reťazce v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, uzavrel Krüger.