Nevyplatení subdodávatelia zo stavby D1 žiadajú o stretnutie

Vrútky 4. augusta (TASR) – Nevyplatení subdodávatelia na stavbe úseku diaľnice Dl Lietavska Lúčka — Dubná Skala s tunelom Višňové zverejnili vo štvrtok otvorený list. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) a zhotoviteľov diela žiadajú o stretnutie na pôde NDS.



Na stretnutí pod záštitou ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) a predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára žiadajú prijať konkrétne kroky a podpísať memorandum s konkrétnym postupom. "Navrhujeme osobné rokovanie všetkých strán, kde by malo dôjsť k prerokovaniu spôsobu uhradenia všetkých záväzkov dlžníkov," uviedli subdodávatelia.



"Prešlo niekoľko mesiacov, čo sme dostali čiastočné úhrady faktúr a naše firmy spolu so stovkami zamestnancov sú pred krachom. Preto prosíme o osobné stretnutie so všetkými zainteresovanými stranami – Skanska, Porr, Tubau a Cestné stavby," vysvetlili subdodávatelia.



Upozornili, že ak do 12. augusta nedôjde k rokovaniu všetkých zainteresovaných strán, začnú sa od 17. augusta pokojné protesty medzi Ružomberkom a Žilinou, pri tuneli Višňové, pri sídle NDS a pri sídlach zainteresovaných spoločností.



Podpredsedníčka predstavenstva Skanska SK Magdaléna Dobišová pre TASR uviedla, že spoločnosť si plní a uhrádza všetky záväzky k svojim partnerom a subdodávateľom. "Často nad rámec zmluvných povinností. A to i napriek mimoriadne nepriaznivej situácii okolo ceny stavebných materiálov, bezprecedentného zdražovania a nepredvídateľnej situácii na trhu ako takom. To, na čo máme zmluvne dosah, aktívne riešime, sprostredkovávame komunikáciu, ako aj navrhujeme riešenia na vysporiadanie predmetných dlhov. Stavba ide kontinuálne ďalej, pracuje sa na všetkých cestných a mostných objektoch. V tuneli sa pracuje 24 hodín denne sedem dní v týždni," priblížila.



"Štát, respektíve NDS, majú všetky záväzky voči zmluvnému partnerovi, teda spoločnosti Skanska, uhradené do posledného centu. Pán Juhás a aj ostatní drobní živnostníci majú problém s tým, že im nezaplatila firma, ktorá je v subdodávateľskom reťazci, teda nie štát, ani NDS. Odporúčame poškodeným živnostníkom, aby sa obrátili na súd, respektíve na orgány činné v trestnom konaní, pretože existuje podozrenie z toho, že by mohlo ísť o špekulatívne podvodné konanie," vysvetlil riaditeľ odboru komunikácie ministerstva dopravy Ivan Rudolf.