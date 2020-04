Nevyužité eurofondy sa použijú na pôžičky pre podnikateľov

Bratislava 17. apríla (TASR) – Ministerstvo hospodárstva SR spustilo v spolupráci so Slovak Investment Holding program pôžičiek pre malé a stredné podniky. Rezort do projektu vložil zatiaľ 100 miliónov eur z nevyčerpaných eurofondov a tieto peniaze zvýšené o vlastné prostriedky budú poskytovať žiadateľom komerčné banky. Prvú zmluvu s ministerstvom podpísala Slovenská sporiteľňa, povedal v piatok minister hospodárstva Richard Sulík.



Projekt nesúvisí s pôžičkami pre podnikateľov vo výške 500 miliónov eur, ktorý pripravuje na zmiernenie vplyvu krízy spôsobené pandémiou nového koronavírusu vláda. "Zobrali sme všetky voľné peniaze, ktoré sa pod gesciou ministerstva hospodárstva nachádzajú, a presúvame ich do tohto projektu," povedal Sulík.



Podľa experta ministerstva na eurofondy Jána Rudolfa použije ministerstvo peniaze z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Maximálna výška úveru je obmedzená na 1,2 milióna eur a úrok sa bude pohybovať podľa aktuálnej úrokovej sadzby komerčnej banky na úrovni od nula do dvoch percent. Ide o maximálne štvorročné pôžičky vrátane ročného odkladu splátok.



"To znamená, ak si podnikateľ budúci týždeň vezme pôžičku, bude ju môcť začať splácať v roku 2021," povedal Rudolf. Financie bude možné použiť na mzdy, tovary, služby, energie či nájomné, nie sú však určené na splácanie starých úverov či pokuty a penále.



Podľa Sulíka sú komerčné banky schopné zvýšiť balík peňazí poskytnutých ministerstvom 2,5-násobne, čo prinesie v prvej vlne objem voľných prostriedkov pre podnikateľov vo výške 250 miliónov eur. V ďalšom kole by sa mohli prostriedky z MH zvýšiť o ďalších 200 miliónov eur a celkový balík prostriedkov by sa tak zvýšil na 500 -750 miliónov eur.



Do projektu sa zapojilo celkovo deväť bánk. "To znamená, že takmer všetky firmy si budú môcť požiadať o úver u svojej domovskej banky," spresnil Sulík. O prvé preklenovacie úvery si podľa neho môžu firmy požiadať už na budúci týždeň u Slovenskej sporiteľne.