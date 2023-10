Nevyužívaný hotel Fortuna na Skalke chcú premeniť na apartmánové domy

Kremnica 9. októbra (TASR) - Na mieste nevyužívaného a chátrajúceho hotela Fortuna v rekreačnom stredisku Skalka pri meste Kremnica by mohli vyrásť tri nové apartmánové domy. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti MaDTech, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Investor, ktorý je vlastníkom hotela a priľahlých pozemkov, počíta v rámci projektu s jeho úplným zbúraním.



"Architektonické riešenie stavebných objektov pozostáva z troch samostatných solitérnych objektov. Každý apartmánový dom nesie samostatný názov - Flochová, Velestúr a Skalka, pričom inšpiráciou boli významné vrchy Kremnických vrchov," približuje investor. Súčasťou projektu je tiež riešenie okolitých spevnených plôch a zelene či umiestnenie prvkov drobnej architektúry a detských preliezačiek.



Trojica apartmánových domov by mala vyrásť na pozemku, na ktorom sa v súčasnosti nachádza niekoľko rokov nevyužívaný hotel Fortuna. Postavený bol v druhej polovici 20. storočia, investor v rámci projektu počíta s jeho úplnou asanáciou.



"V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na prestavbu hotela na apartmánový dom, na základe ktorej bolo vydané aj stavebné povolenie, avšak vtedajší vlastník prestavbu nerealizoval," skonštatovala spoločnosť. Ako dodala, pri pôvodnom zámere prestavby hotela bol prizvaný aj statik, ktorý vykázal vážne statické nedostatky objektu.



Apartmánové domy, ktoré chce investor postaviť na mieste chátrajúceho hotela, sú plánované ako šesťpodlažné objekty obdĺžnikového pôdorysu. Každá stavba pozostáva z jedného podzemného podlažia, štyroch nadzemných podlaží a podkrovia. Celková kapacita ubytovaných osôb v trojici objektov je naprojektovaná pre 240 ľudí, v rámci projektu sa počíta s garážovým parkovaním v podzemnom podlaží i vonkajšími parkovacími plochami.



Celkové predpokladané investičné náklady investor odhaduje približne na 10 miliónov eur. V rámci projektu počíta so začiatkom stavebných prác na jeseň budúceho roka. Termín ukončenia výstavby odhadol na jeseň 2027.