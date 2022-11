Nevyžiadaným marketingovým volaniam sa dá zamedziť registráciou

Bratislava 29. novembra (TASR) – Registráciou svojho telefónneho čísla do databázy na stránke nevyziadanevolania.sk je možné zamedziť marketingovým volaniam. Subjekty, ktoré realizujú takéto volania, sú povinné zvolené preferencie akceptovať. Novú stránku na utorkovej tlačovej konferencii predstavil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS) spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina).



Inštitút predchádzajúcich súhlasov bol podľa predsedu úradu Ivana Martáka neuchopiteľný. Rozhodli sa preto pre legislatívnu zmenu, ktorá prechádza k dvom nástrojom namietania nevyžiadanej komunikácie. Jedným z nich je predvoľba 0888 pre marketingové hovory, ďalším je databáza na webovej stránke nevyziadanevolania.sk.



"To je register, kde sa musíte vy proaktívne zaregistrovať pod svojím číslom a tam si už viete vybrať svoje preferencie, z ktorých oblastí chcete, aby voči vám boli realizované takéto volania marketingového charakteru, alebo si jednoducho zakliknete všetky oblasti. To znamená, že nebudete chcieť, aby vás kontaktovali vôbec," priblížil fungovanie databázy Doležal.



Do zoznamu je možné zaregistrovať každé slovenské telefónne číslo s cieľom vyjadrenia nesúhlasu s prijímaním marketingových volaní. Nerozhoduje pritom, či je telefónne číslo registrované na fyzickú alebo právnickú osobu.



Marták ozrejmil, že subjekty, ktoré takéto volania realizujú, budú mať povinnosť si databázu nevyziadanevolania.sk dvakrát do mesiaca stiahnuť, a to 1. a 16. dňa v mesiaci. Preferencie budú musieť byť na 100 % akceptované. Každý, kto sa tým nebude riadiť, bude podľa slov predsedu úradu sankcionovaný. Stránka tiež umožňuje podať podnet na marketingový subjekt, ak napriek registrácii volá na dané číslo. Ak sa potvrdí porušenie zákona, môže mu úrad uložiť pokutu od 200 eur do 5 % z obratu spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.



Existuje však niekoľko výnimiek, kedy je možné zavolať s marketingovou ponukou aj na telefónne číslo, ktoré je registrované v zozname. Sú to prípady, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý kontaktné údaje získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. Zahŕňa to tiež prípady, ak je osoba v zmluvnom vzťahu s konkrétnym subjektom. Aj tu je však možnosť tieto volania priamo počas telefonátu alebo inou formou namietať a volajúci subjekt je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac túto osobu telefonicky nekontaktovať.



Zároveň ak napríklad niekto požiadal o cenovú ponuku na zimnú dovolenku, môže mu cestovná kancelária zavolať bez toho, aby si overovala, či telefónne číslo záujemcu je registrované v zozname.