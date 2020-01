New York je najdôležitejšie svetové finančné centrum, Londýn je druhý

Londýn 27. januára (TASR) - New York zostáva najdôležitejším svetovým finančným centrom a odsunul Londýn hlbšie nadol, aj keď si britská metropola udržala druhé miesto. Ale Londýn už začínajú dobiehať ázijské finančné centrá. Dôvodom je neistota spojená s brexitom. Ukázal to v pondelok prieskum poradenskej spoločnosti Duff & Phelps.



Británia opustí Európsku úniu (EÚ) v piatok (31. 1.), pričom jej budúci prístup k najväčšiemu zákazníkovi v oblasti finančných služieb po skončení prechodného obdobia je neistý.



Do prieskum Global Regulatory Outlook sa zapojilo 245 predstaviteľov vyššieho manažmentu z oblasti správy aktív, bankovníctva a iných finančných spoločností z celého sveta. Anketa odhalila, že New York zvýšil svoj náskok pred Londýnom.



Až 56 % respondentov v prieskume uviedlo, že považuje americkú finančnú metropolu za najdôležitejšie peňažné centrum na svete. To predstavuje nárast o 33 percentuálnych bodov za uplynulé dva roky. A zároveň iba 33 % opýtaných označilo Londýn za najvýznamnejšie globálne finančné centrum. To je pokles o viac ako 20 percentuálnych bodov za dva roky.



"Je ťažké vyhnúť sa podozreniu, že tri roky neistoty od hlasovania o brexite (v júni 2016) prispeli k pádu Londýna," uviedla Monique Melisová, generálna riaditeľka spoločnosti Duff & Phelps.



Prieskum zároveň ukázal, že ako New York, tak aj Londýn v najbližších piatich rokoch stratia časť pôdy pod nohami, o ktorú ich pripravia rýchlo rastúce ázijské finančné centrá v Hongkongu, Singapure a Šanghaji.



Iba 22 % respondentov predpovedalo, že Londýn si udrží svoju poprednú pozíciu medzi finančnými centrami aj o päť rokoch. Ale zároveň len málo respondentov očakáva, že sa Paríž, Frankfurt nad Mohanom alebo akékoľvek iné európske mesto priblížia k top pozíciám New Yorku alebo Londýna. Respondenti uprednostnili Londýn pred New Yorkom, pokiaľ ide o najvýhodnejší regulačný režim pre finančné služby na svete.



Podľa Melisovej, ak britská vláda dosiahne, že Londýn bude mať ešte priaznivejšie regulačné prostredie bez európskych predpisov, potom môže znova získať späť svoju "korunu" a pritiahnuť nové talenty v tomto odvetví.



Londýn po hlasovaní o brexite v roku 2016 preukázal nečakanú odolnosť tým, že preskočil New York a stal sa svetovým lídrom, pokiaľ ide o obchodovanie s úrokovými swapmi a zostal lídrom pri obchodovaní s devízami.