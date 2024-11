New York spoplatní vjazd na Manhattan, Donald Trump je proti

New York 16. novembra (TASR) - Vjazd automobilov na Manhattan bude spoplatnený. Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová vo štvrtok (14. 11.) predstavila výrazne prepracovaný plán, ktorý má zmierniť dopravnú záťaž v najrušnejšej časti metropoly východného pobrežia USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a DPA.



Od 5. januára bude musieť väčšina vodičov za vstup zaplatiť 9 dolárov (8,54 eura). To je výrazne menej v porovnaní s pôvodným plánom, na základe ktorého sa malo už od leta uplatňovať denné mýto vo výške 15 USD. Politička z Demokratickej strany od zámeru upustila z ekonomických dôvodov. Spoplatnená zóna sa až na niekoľko výnimiek vzťahuje na celú južnú časť Manhattanu až po 60. ulicu. Mýto má podľa guvernérky nielen znížiť dopravu, ale aj znečistenie. Výnosy plánuje mesto investovať do rozvoja infraštruktúry.



Hochulová zdôraznila, že znovuzvolenie republikána Donalda Trumpa za prezidenta USA nezohralo pri jej rozhodnutí žiadnu úlohu. Skupina piatich newyorských republikánov v Snemovni reprezentantov USA tento týždeň vyzvala nastupujúceho prezidenta, aby poplatok, ktorý označili za absurdný, zrušil. Trump po zverejnení revidovaného plánu pre konzervatívny denník New York Post uviedol, že s rozhodnutím dôrazne nesúhlasí, pretože "znevýhodní mesto New York oproti konkurenčným mestám a štátom a podniky z neho utečú".



(1 EUR = 1,0533 USD)