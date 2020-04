Nexis Fibers v Humennom ohlásil hromadné prepúšťanie

Humenné 28. apríla (TASR) – Humenská spoločnosť Nexis Fibers, vyrábajúca priemyselné vlákna, ohlásila v pondelok (27. 4.) hromadné prepúšťanie. Ako pre TASR potvrdila Mária Hrehová z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, počet ohrozených zamestnancov je 389.



Dôvodom ukončenia výroby v humenskom podniku sú spory medzi spoločnosťami Nexis Fibers a Chemes Humenné, týkajúce sa úhrad za energie a tiež neuhrádzanie veriteľských splátok. Vlastník priemyselného parku a zároveň výrobca energií Chemes tvrdí, že mu jeho nájomca neplatí za odoberané energie a médiá celé fakturované sumy, vláknarská spoločnosť nesúhlasí s cenami za dodávané komodity.



Spor medzi spoločnosťami sa v piatok (24. 4.) pokúsil urovnať primátor Humenného Miloš Meričko, ktorý sa zhostil funkcie mediátora a viac ako štyri hodiny rokoval so zástupcami oboch spoločností. "Dohoda je, že spoločnosť Nexis Fibers pripraví návrh dohody pre stranu Chemes a v priebehu víkendu sa tím Chemesu bude zaoberať týmto návrhom dohody a v pondelok by mal byť konečný verdikt vynesený," zhodnotil po stretnutí výsledok rokovaní.



Ako vyplýva z vyjadrenia výkonného riaditeľa Nexis Fibers Jána Kučeravého, spoločnosť sa snaží hromadnému prepúšťaniu predísť a pozastavenú výrobu opäť spustiť. "Máme dohodnuté mítingy so štátnymi predstaviteľmi, ktorých budeme žiadať o pomoc," informoval v utorok TASR s tým, že spoločnosť bude zároveň pripravovať vyjadrenie k poslednému protinávrhu firmy Chemes Humenné.