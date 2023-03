Daňové priznanie bude možné opäť podať aj z auta

Bratislava 27. marca (TASR) - Daňové priznanie bude možné aj tento rok podať z auta. Preberanie formou "drive in" bude daňovým subjektom k dispozícii na najfrekventovanejšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke vo štvrtok a piatok (30. a 31. 3.). Počas posledných dvoch marcových dní sú posilnené kapacity aj na ostatných daňových úradoch po celom Slovensku a call centrum finančnej správy má posilnené prevádzkové hodiny od pondelka.



"Svoje daňové priznanie budú môcť klienti finančnej správy odovzdať priamo z auta na parkovisku v areáli budov Plus Centra na Panónskej ceste v Bratislave. "McDane" budú fungovať vo štvrtok 30. marca od 8.00 do 17.00 h a v piatok 31. marca od 8.00 do 18.00 h," informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



Bratislavský daňový úrad na Ševčenkovej ulici okrem toho zriaďuje posledný marcový týždeň dve preberacie miesta z exteriéru tak, aby klienti nemuseli vstupovať do budovy daňového úradu. Od roku 2017, kedy finančná správa po prvýkrát sprístupnila túto službu, ju využilo takmer 10.000 daňovníkov.



"Finančná správa v rámci proklientského prístupu v tomto roku uskutoční aj preberanie daňových priznaní za rok 2022 mimo priestorov svojich daňových úradov. Túto službu poskytne občanom po dohode s vedením miest, ktorých sa dotkla optimalizácia kontaktných miest daňových úradov k 1. decembru 2022," priblížila Rybanská. Občania budú môcť túto službu využiť posledné tri marcové dni od 8.00 do 16.00 h.



Počas posledných dvoch marcových dní budú posilnené kapacity aj na ostatných daňových úradoch po celom Slovensku a call centre finančnej správy. Cieľom je poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení ich povinností.



"S blížiacim sa koncom mesiaca marec už tradične finančná správa zaznamenáva zvýšený nápor na telefonických linkách, volajúcich preto prosí o strpenie, aby počkali na linke. V prípade, že sa nedovolajú, stále môžu na komunikáciu s finančnou správou využiť aj ostatné kanály, akými sú mailové podanie, alebo špeciálna online poradňa k vypĺňaniu daňových priznaní," doplnila Rybanská.



Od 1. marca tohto roka vybavilo call centrum finančnej správy vyše 35.630 podaní. Za jeden deň dokáže priemerne pomôcť takmer 2000 klientom.