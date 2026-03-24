< sekcia Ekonomika
NEZABUDNITE: Daňovníkom zostáva posledných 7 dní na podanie priznania
Finančná správa (FS) v tejto súvislosti posilňuje svoje služby.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. marca (TASR) - Daňovníkom zostáva posledných sedem dní na podanie riadneho daňového priznania k dani z príjmov. V lehote do 31. marca je potrebné daň aj zaplatiť. Finančná správa (FS) v tejto súvislosti posilňuje svoje služby, teda predlžuje úradné hodiny, spúšťa mobilné kancelárie v Bratislave aj Košiciach a rozširuje prevádzku daňového call centra, informoval v utorok hovorca FS Daniel Kováč.
Avizoval, že v posledných marcových dňoch budú úradné hodiny všetkých daňových úradov predĺžené, aby mali daňovníci k dispozícii rozšírený čas na vybavenie svojich povinností. V pondelok 30. marca budú otvorené od 8.00 do 17.00 h. a v utorok 31. marca od 8.00 do 18.00 h.
„Služba mobilnej kancelárie bude tento rok dostupná nielen v bratislavskej Petržalke, ale po prvýkrát aj v Košiciach. Mobilná kancelária umožní daňovníkom odovzdať daňové priznanie priamo z auta, čím sa skráti čas potrebný na vybavenie a zníži sa záťaž na daňové úrady v období najväčšej vyťaženosti,“ priblížil Kováč.
V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. Od stredy 25. marca bude pracovať do 19.00 h. a v utorok 31. marca bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci.
Zamestnanci daňových úradov budú podľa hovorcu medzi 25. a 30. marcom preberať daňové priznania k dani z príjmov aj mimo daňových úradov v desiatich mestách na Slovensku - Šamorín, Hlohovec, Revúca, Detva, Hurbanovo, Šahy, Kolárovo, Stropkov, Dubnica nad Váhom a Turčianske Teplice. Priznania sa budú prijímať v priestoroch mestských úradov alebo na bývalých kontaktných miestach daňových úradov, najčastejšie od 8.00 do 16.00 h. Zoznam miest je zverejnený na portáli FS.
„V lehote do 31. marca 2026 je potrebné daň aj zaplatiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, variabilný symbol a sumu dane,“ vysvetlil Kováč s tým, že názov majiteľa účtu je „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“.
Hovorca pripomenul, že daňovník si môže podanie daňového priznania k dani z príjmov aj odložiť, napríklad pre nedostatok času na spracovanie podkladov alebo z dôvodu poberania príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty sa podáva na predpísanom tlačive jednotnom pre fyzické aj právnické osoby. Nie je potrebné uvádzať dôvod odkladu a správca dane ho neschvaľuje. Musí však byť podané najneskôr do 31. marca 2026.
Avizoval, že v posledných marcových dňoch budú úradné hodiny všetkých daňových úradov predĺžené, aby mali daňovníci k dispozícii rozšírený čas na vybavenie svojich povinností. V pondelok 30. marca budú otvorené od 8.00 do 17.00 h. a v utorok 31. marca od 8.00 do 18.00 h.
„Služba mobilnej kancelárie bude tento rok dostupná nielen v bratislavskej Petržalke, ale po prvýkrát aj v Košiciach. Mobilná kancelária umožní daňovníkom odovzdať daňové priznanie priamo z auta, čím sa skráti čas potrebný na vybavenie a zníži sa záťaž na daňové úrady v období najväčšej vyťaženosti,“ priblížil Kováč.
V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. Od stredy 25. marca bude pracovať do 19.00 h. a v utorok 31. marca bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci.
Zamestnanci daňových úradov budú podľa hovorcu medzi 25. a 30. marcom preberať daňové priznania k dani z príjmov aj mimo daňových úradov v desiatich mestách na Slovensku - Šamorín, Hlohovec, Revúca, Detva, Hurbanovo, Šahy, Kolárovo, Stropkov, Dubnica nad Váhom a Turčianske Teplice. Priznania sa budú prijímať v priestoroch mestských úradov alebo na bývalých kontaktných miestach daňových úradov, najčastejšie od 8.00 do 16.00 h. Zoznam miest je zverejnený na portáli FS.
„V lehote do 31. marca 2026 je potrebné daň aj zaplatiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, variabilný symbol a sumu dane,“ vysvetlil Kováč s tým, že názov majiteľa účtu je „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“.
Hovorca pripomenul, že daňovník si môže podanie daňového priznania k dani z príjmov aj odložiť, napríklad pre nedostatok času na spracovanie podkladov alebo z dôvodu poberania príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty sa podáva na predpísanom tlačive jednotnom pre fyzické aj právnické osoby. Nie je potrebné uvádzať dôvod odkladu a správca dane ho neschvaľuje. Musí však byť podané najneskôr do 31. marca 2026.