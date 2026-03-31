Nezabudnite: Dnes je posledný deň na podanie daňového priznania
Finančná správa (FS) SR rozšírila úradné hodiny daňových úradov a sprístupnila mobilné kancelárie v Bratislave a Košiciach, aby daňovníkom uľahčila splnenie povinností v posledný deň lehoty.
Bratislava 31. marca (TASR) - Na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2025 a zaplatenie dane zostávajú posledné hodiny. Finančná správa (FS) SR rozšírila úradné hodiny daňových úradov a sprístupnila mobilné kancelárie v Bratislave a Košiciach, aby daňovníkom uľahčila splnenie povinností v posledný deň lehoty. Call centrum bude dostupné až do polnoci, pripomenula v utorok FS.
Úradné hodiny všetkých daňových úradov budú predĺžené až do 18.00 h, aby mali daňovníci k dispozícii rozšírený čas na vybavenie svojich povinností. Služba mobilnej kancelárie bude takisto k dispozícii až do 18.00 h. Mobilné kancelárie na Ševčenkovej 32 v Bratislave a Pri prachárni 13 v Košiciach umožnia daňovníkom odovzdať daňové priznanie priamo z auta. Call centrum finančnej správy bude v utorok dostupné až do polnoci, aby daňovníkom poskytlo informačnú či technickú podporu pri podaní daňového priznania.
V lehote do 31. marca je potrebné daň aj zaplatiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, variabilný symbol a sumu dane.
Daňovník si môže podanie daňového priznania k dani z príjmov odložiť, napríklad pre nedostatok času na spracovanie podkladov či z dôvodu poberania príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa podáva na predpísanom tlačive jednotnom pre fyzické aj právnické osoby. Nie je potrebné uvádzať dôvod odkladu a správca dane ho neschvaľuje. Musí byť podané najneskôr v utorok 31. marca 2026.
