NEZABUDNITE: Novú výšku poistného je potrebné uhradiť do 8. augusta

Bratislava 2. augusta (TASR) - Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v lehote do 31. marca tohto roka, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota za júl na úradu poistného uplynie 8. augusta. V stredu na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"V tejto súvislosti SP odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie," uviedol Kontúr.



Viac ako 139.000 SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Väčšina, a to konkrétne 122.766 SZČO, bude platiť minimálne poistené. Maximálne poistné bude od júla tohto roka uhrádzať 97 SZČO.



"Sociálna poisťovňa počas uplynulého mesiaca informovala 174.152 SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2023. Listom v papierovej forme im zaslala 143.972 zásielok a elektronicky do elektronických schránok ďalších 30.180," informoval Kontúr s tým, že viac ako 34.800 oznámení sa týka vzniku a zániku sociálneho poistenia.



Poistné v novej výške nemusia uhradiť SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. SP ich informuje o poistnom do 21. októbra tohto roka a novo určené poistné zaplatia prvýkrát do 8. novembra tohto roka. Dovtedy budú platiť poistné v takej výške, ako doteraz.