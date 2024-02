NEZABUDNITE: Poistné v novej výške treba zaplatiť do 8. februára

Bratislava 5. februára (TASR) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) musia odvody na sociálne poistenie v novej výške za január uhradiť do 8. februára. Zmena výšky poistného sa týka viac ako 187.000 SZČO. V pondelok na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 187.326 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ. Ďalších 203 SZČO si platby upraví z dôvodu zmeny maximálneho vymeriavacieho základu," priblížil Kontúr.



Pre SZČO predstavuje nové poistné od začiatku roka sumu 216,13 eura mesačne. Maximálne poistné je vo výške 3025,93 eura mesačne. Pre DPO, ktoré sú dobrovoľne poistené dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je minimálne poistné od 1. januára vo výške 229,17 eura.



SP zaslala informáciu o novej výške poistného v januári subjektom, ktorých sa táto zmena týka, listom alebo do e-schránky, ak ju majú vytvorenú. Zároveň SP odporúča upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.



"Správne a včas uhradené poistné napomáha vyhnúť sa prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky v budúcnosti," uviedol Kontúr.



Detailnejšie informácie o nových minimálnych a maximálnych vymeriavacích základoch na rok 2024 sú zverejnené na webovej stránke SP.