< sekcia Ekonomika
Nezaevidované tržby opäť dominujú výsledkom kontrol
Najviac preverované sektory boli služby pohostinstiev a jedálne.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Kontrolóri Finančnej správy (FS) SR preverili v marci 1594 pokladníc eKasa. Porušenie zákona zistili v 382 prípadoch, čo je 23,96 %. Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie tržby, a to v 210 prípadoch. Najviac preverované sektory boli služby pohostinstiev a jedálne, uviedla v stredu FS.
„Nezaevidované tržby zostávajú jedným z najvážnejších problémov podnikateľskej disciplíny. Finančná správa preto v cielených kontrolách nepoľaví a bude v nich pokračovať ešte intenzívnejšie. Sú totiž jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení na ochranu poctivých podnikateľov,“ uviedla FS. Uložené pokuty dosiahli spolu 273.880 eur. V dvoch prípadoch bol uložený zákaz predaja pre opakované porušenie zákona.
Za prvé tri mesiace kontrolóri zistili porušenie zákona u pokladníc eKasa v 1213 prípadoch. Najčastejším zistením bolo nezaevidovanie tržby, ktoré sa potvrdilo v 640 prípadoch. Hovorca FS Daniel Kováč priblížil, že ide o menší počet ako za rovnaké obdobie minulého roka, keď kontrolóri zistili 1484 porušení, z toho 933 boli nezaevidované tržby.
Celkový objem uložených sankcií dosiahol 894.000 eur, priemerná výška pokuty výrazne vzrástla a dosiahla 1185 eur. V dvoch prípadoch bol zároveň uložený zákaz činnosti až do 72 hodín, čo potvrdzuje, že Finančná správa SR dôsledne postihuje najzávažnejšie porušenia zákona. V roku 2026 bolo zároveň vypracovaných šesť technických expertíz online registračných pokladníc, ktoré odhalili nepriznané tržby vo výške 2,707 milióna eur.
Podľa správy Európskeho parlamentu Zdaňovanie tieňovej ekonomiky v EÚ šedá ekonomika dosiahla na Slovensku podiel v roku 2024 13,1 percenta HDP (priemer EÚ bol 17,2 percenta). Vo finančnom vyjadrení to predstavuje takmer 17 miliárd eur.
