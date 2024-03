Nezamestnaní sa môžu zapojiť do záchrany pamiatok v národnom projekte

Bratislava 6. marca (TASR) - Nezamestnaní sa môžu aktívne zapojiť do záchrany kultúrnych pamiatok prostredníctvom národného projektu Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike. Jeho rozpočet je vo výške viac ako 12,54 milióna eur. Projekt v stredu spustilo Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v spolupráci s Ministerstvom kultúry (MK) SR.



"Rád by som posmelil všetkých, ktorí sa môžu uchádzať o príspevok, aby prišli na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Sme pripravení pomôcť nielen pri vypĺňaní žiadostí, ale aj so získavaním vhodných pracovníkov z radov uchádzačov o zamestnanie," uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.



V zozname oprávnených žiadateľov, ktorý pripravilo MK SR, sú obce, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby a iné právnické alebo fyzické osoby. Rezort pripravil aj zoznam objektov, ktoré môžu byť predmetom obnovy. "Žiadateľ musí byť vlastníkom obnovovanej národnej kultúrnej pamiatky, alebo ju mať v dlhodobom prenájme, či mať pre potreby obnovy pamiatky zmluvný vzťah s vlastníkom," dodalo ÚPSVaR.



Ak žiadateľ splní všetky podmienky, príslušný úrad s ním uzavrie dohodu, na základe ktorej mu bude maximálne 18 mesiacov prispievať na úhradu časti mzdy pracovníkov. Výška príspevku je odstupňovaná podľa pozície, a to najviac vyše 1021 eur mesačne pri pomocnom zamestnancovi a vyše 1276 eur pri samostatnom zamestnancovi. Ďalej viac ako 1532 eur pri koordinátorovi a maximálne viac ako 1838 eur pri majstrovi.



Zamestnávateľovi sa poskytne aj finančný príspevok na nepriame výdavky, a to vo výške 15 % z celkových mzdových výdavkov. Určený je na úhradu úrazového poistenia zamestnanca, ochranné pracovné prostriedky, stravu pre zamestnanca a iné výdavky súvisiace s obnovou pamiatky.



Žiadosť o príspevok môžu podať oprávnené subjekty na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny od 6. marca do 30. apríla tohto roka. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov v rámci Programu Slovensko.