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Nezamestnanosť absolventov VŠ v Nemecku vzrástla na rekordnú úroveň
Napriek tomu, vyššie vzdelanie stále dáva v Nemecku väčšie šance nájsť si prácu.
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) - Nezamestnanosť absolventov nemeckých vysokých škôl dosiahla rekordné hodnoty, čo je dôsledok problémov nemeckej ekonomiky a rastúceho využívania umelej inteligencie (AI). Ukázali to najnovšie údaje Spolkového úradu práce, ktoré zverejnila agentúra DPA.
Podľa údajov z augusta bolo v Nemecku nezamestnaných celkovo 372.000 absolventov vysokých škôl, čo predstavuje historické maximum, uviedol úrad, podľa ktorého nezamestnanosť v tomto segmente rastie posledných päť rokov. V rámci najnovších rekordných údajov boli najviac zasiahnutí ľudia vo veku do 30 rokov.
Napriek tomu, vyššie vzdelanie stále dáva v Nemecku väčšie šance nájsť si prácu. Miera nezamestnanosti medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi dosiahla vlani 3,3 %, čo je približne polovica z úrovne nezamestnanosti v celkovej populácii.
Nezamestnanosť sa zároveň líši podľa zamerania absolventov. Z absolventov pedagogických odborov boli nezamestnané v minulom roku menej než 2 %, z tých, ktorí vyštudovali humanitné odbory, to bolo 4,6 % a v prípade technických odborov 3,8 %.
Spolkový úrad práce pripísal rast nezamestnanosti medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi najmä zložitej ekonomickej situácii v Nemecku a rastúcemu využívaniu AI, čo najviac zasahuje mladých ľudí na nástupných pozíciách. Úrad však dodal, že sa neočakáva, že by AI nahradila celé profesie.
Podľa údajov z augusta bolo v Nemecku nezamestnaných celkovo 372.000 absolventov vysokých škôl, čo predstavuje historické maximum, uviedol úrad, podľa ktorého nezamestnanosť v tomto segmente rastie posledných päť rokov. V rámci najnovších rekordných údajov boli najviac zasiahnutí ľudia vo veku do 30 rokov.
Napriek tomu, vyššie vzdelanie stále dáva v Nemecku väčšie šance nájsť si prácu. Miera nezamestnanosti medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi dosiahla vlani 3,3 %, čo je približne polovica z úrovne nezamestnanosti v celkovej populácii.
Nezamestnanosť sa zároveň líši podľa zamerania absolventov. Z absolventov pedagogických odborov boli nezamestnané v minulom roku menej než 2 %, z tých, ktorí vyštudovali humanitné odbory, to bolo 4,6 % a v prípade technických odborov 3,8 %.
Spolkový úrad práce pripísal rast nezamestnanosti medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi najmä zložitej ekonomickej situácii v Nemecku a rastúcemu využívaniu AI, čo najviac zasahuje mladých ľudí na nástupných pozíciách. Úrad však dodal, že sa neočakáva, že by AI nahradila celé profesie.