Nezamestnanosť, ale aj zamestnanosť a mzdy v Británii sa zvýšili

Londýn 21. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca februára mierne zvýšila. Zároveň miera zamestnanosti dosiahla rekordnú úroveň tesne pred zavedením reštrikcií, ktoré majú brániť šíreniu pandémie nového koronavírusu. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS.



Konkrétne, miera nezamestnanosti v období december - február vzrástla o 0,1 percentuálneho bodu na 4 % z 3,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca januára. Ekonómovia pritom odhadovali, že zostane na úrovni 3,9 %.



Podľa predbežných údajov za tri mesiace do konca februára 2020 bolo v Británii nezamestnaných 1,36 milióna ľudí, o 22.000 viac ako pred rokom.



Ale aj miera zamestnanosti v sledovanom období stúpla, a to o 0,2 percentuálneho bodu na rekordných 76,6 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že priemerná hrubá mzda bez odmien sa zvýšila medziročne o 2,9 % a vrátane odmien o 2,8 %. Aj tieto údaje zaostali za prognózami analytikov, ktorí v oboch prípadoch očakávali nárast mzdy o 3 %.



Začiatkom marca počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti na britských ostrovoch vzrástol len mierne o 12.100 osôb. Ale ekonómovia upozorňujú, že ide o situáciu do 12. marca a zdá sa, že odvtedy došlo k podstatnému nárastu nových žiadostí najmä po tom, ako vláda oznámila zavedenie reštrikcií od 23. marca.