Ústredie práce: Nezamestnanosť bola v januári na úrovni 3,92 %

Bratislava 20. februára (TASR) - Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku dosiahla v januári tohto roka 3,92 %. Medziročne ide o pokles o 0,05 percentuálneho bodu (p. b.) a v medzimesačnom porovnaní je to nárast o 0,11 p. b. Vo štvrtok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Celkový počet uchádzačov o zamestnanie klesol na konci minulého mesiaca v porovnaní s januárom 2024 o 6195 osôb. Počet ľudí bez práce bol nižší vo všetkých vekových kategóriách, vrátane mladých ľudí vo veku do 29 rokov či ľudí starších ako 50 rokov, ako aj v radoch znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, medzi ktorých patria osoby evidované na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny dlhšie ako 12 mesiacov či občania so zdravotným postihnutím," uviedlo ÚPSVaR.



Medzimesačne stúpol počet uchádzačov o prácu o 2432 osôb. Ich počet však nestúpol vo všetkých kategóriách, najviac ubudlo ľudí vo veku do 25 rokov či v skupine dlhodobo nezamestnaných. V prvom mesiaci tohto roka evidovali úrady práce celkovo 166.638 uchádzačov o prácu, medzimesačne ide o zvýšenie o 2432 ľudí. Najnižšia nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji na úrovni 2,75 % a, naopak, najvyššiu zaznamenali úrady práce v Prešovskom kraji, a to 6,23 %.



Za medzimesačným nárastom nezamestnanosti vidia analytici z Inštitútu pre sociálnu politiku aj ukončenie množstva pracovných spoluprác na konci minulého roka. "V najbližších mesiacoch je možné očakávať ustálenú úroveň nezamestnanosti, prípadne jej mierne znižovanie spojené so začiatkom jarných prác v poľnohospodárstve a stavebníctve a taktiež s procesom nástupu do nového zamestnania u osôb, ktorým skončili spomínané pracovné zmluvy v decembri 2024," predpokladajú analytici.



Na trhu práce bolo v januári 2025 viac ako 96.000 voľných pracovných miest, čo je medziročne o 14.000 viac. V medzimesačnom porovnaní je to o 981 menej. Najviac pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, celkovo 42.278, a najmenej ich bolo v Prešovskom kraji, a to 2873. Na trhu práce sa umiestnilo 13.056 ľudí, čo je medzimesačne o 5834 viac. Pre absolventov bolo voľných 43.096 pracovných miest.