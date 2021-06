Nezamestnanosť bude klesať ďalej, výzvou však budú absolventi

Bratislava 21. júna (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti v máji 2021 podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) dosiahla úroveň 7,92 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.). Podľa analytikov z úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) bude nezamestnanosť klesať aj v nasledujúcich mesiacoch, keďže ekonomická aktivita sa naďalej zvyšuje. Výzvou však bude umiestnenie absolventov na trhu práce.



Podľa analytikov ÚMS znamenal máj obrat na trhu práce. "Zvyšuje sa počet voľných pracovných miest. Už druhý mesiac po sebe rastie počet umiestnení na trhu práce," podotkli analytici s tým, že naďalej klesá aj prílev uchádzačov do evidencie úradov práce. Naopak, dopyt po pracovnej sile pre zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu rastie, a to vo všetkých profesiách. "To by malo viesť k ďalšiemu poklesu nezamestnanosti v nasledujúcich mesiacoch," dodali analytici.



Avšak vzhľadom na koniec školského roka narastie prílev absolventov do evidencie úradov práce v nasledujúcich letných mesiacoch.



V nadväznosti na absolventov upozornil analytik Ľubomír Koršňák z UniCredit bank, že tí mohli čiastočne skresliť aj májové štatistiky nezamestnanosti. "V porovnaní s minulým rokom sa ich síce v máji registrovalo až 1,5-násobne viac, minulý rok sa však registrácia vysokoškolákov pre pandémiu oneskorila, a tak lepší pohľad poskytuje porovnanie s májom 2019, oproti ktorému sa počet nových absolventov vysokých škôl na úradoch práce znížil približne o štvrtinu," podotkol Koršňák. Analytik však predpokladá, že počet absolventov smerujúcich na úrady práce bude predsa len vyšší ako v roku 2019 a väčšia časť z nich sa prihlási v júni alebo júli.



Vo všeobecnosti očakáva Koršňák, že po ukončení podporných schém od júla môže Slovensko očakávať druhú vlnu prepúšťania, najmä pri umelo podporených pracovných miestach, ktoré by zrejme zanikli bez ohľadu na pandémiu.



Podľa analytika sa nezamestnanosť bude vracať na predpandemickú úroveň len veľmi pomaly. "V dôsledku dlhodobých nerovnováh na trhu práce je možné očakávať, že niektoré regióny a sektory ekonomiky by už v závere tohto roka - za predpokladu, že tretia vlna pandémie už zásadnejšie ekonomiku nespomalí - mohli pociťovať akútny nedostatok vhodnej pracovnej sily, čo by mohlo opätovne zvýšiť tlak na rast miezd i dovoz pracovnej sily zo zahraničia," uzavrel analytik.