Nezamestnanosť klesla aj napriek nárastu počtu absolventov

Bratislava 20. októbra (TASR) - V septembri prichádzajú na úrady práce absolventi stredných škôl. Minulý mesiac ich do evidencie uchádzačov o zamestnanie pribudlo 4261. Nezamestnanosť aj napriek tomu medzimesačne klesla. Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti - podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) - dosiahol v septembri úroveň 3,98 %, čo je medzimesačný pokles o 0,02 %. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



"V súčasnosti máme rekordne nízku nezamestnanosť, a to aj vďaka tomu, že klesol počet absolventov vysokých škôl bez práce a pri hľadaní zamestnania sa darilo aj ľuďom vo veku nad 50 rokov," uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Juraj Káčer. Počet absolventov stredných škôl evidovaných na úradoch práce ako nezamestnaných zároveň dosiahol podľa generálneho riaditeľa ÚPSVR Karola Zimmera najnižšiu septembrovú hodnotu za posledných 10 rokov.



PDU v porovnaní so septembrom 2022 klesol o 0,49 %. Analytici Inštitútu sociálnej politiky uviedli, že jeho pokles bol zaznamenaný v piatich krajoch. Najväčší pokles bol v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, kde sa PDU znížil o 0,06 %. V Banskobystrickom kraji narástla nezamestnanosť o 0,04 %, v Žilinskom a Prešovskom kraji o 0,02 %.



Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie bol v septembri 172.283. Oproti septembru 2022 tak ide o pokles, keď minulý rok bol tento počet na úrovni 181.985 osôb. Počet voľných pracovných miest je 83.964, najviac v Bratislavskom kraji (34.911) a najmenej v Prešovskom kraji (2717). Počet voľných pracovných miest pre absolventov je 42.736.