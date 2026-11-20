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Nezamestnanosť klesla na 5,18 %, trh práce však mierne ochladol
Počet voľných pracovných miest v októbri klesol o 1700 na 136.100. Po očistení o sezónne vplyvy išlo o pokles o necelých 1000 miest, respektíve o 0,7 %.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti na Slovensku v októbri medzimesačne klesla o 0,04 percentuálneho bodu na 5,18 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov však vzrástla o 0,02 percentuálneho bodu na 5,24 %. Trh práce po silnejšom septembri mierne ochladol, pričom pokles nezamestnanosti ovplyvnili najmä sezónne faktory. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank.
Podľa analytikov sa spomalenie prejavilo na oboch stranách trhu práce, a to v príleve nových nezamestnaných aj v schopnosti ekonomiky absorbovať uchádzačov o zamestnanie. Sezónne očistená miera nezamestnanosti sa od marca pohybuje v úzkom pásme 5,20 až 5,25 %.
Počet voľných pracovných miest v októbri klesol o 1700 na 136.100. Po očistení o sezónne vplyvy išlo o pokles o necelých 1000 miest, respektíve o 0,7 %. Medziročný rast ich počtu sa spomalil z 20,6 na 16,7 %, čo bolo najslabšie tempo od augusta minulého roka. Analytici zároveň upozornili, že štatistiky voľných pracovných miest v poslednom období čiastočne ovplyvňuje administratívne vykazovanie pri zamestnávaní cudzincov a obnovovaní ich pracovných povolení.
Ochladenie trhu práce sa podľa analýzy prejavuje skôr poklesom počtu voľných pracovných miest než výraznejším rastom nezamestnanosti. K situácii prispeli aj hromadné prepúšťania z predchádzajúcich mesiacov. Väčšina prepustených si však podľa analytikov dokázala pomerne rýchlo nájsť nové zamestnanie. Podiel hromadne prepustených, ktorí si za posledných 12 mesiacov našli prácu, vzrástol zo 78 na takmer 90 %.
V regionálnom porovnaní zostala nezamestnanosť relatívne stabilná. Na západe a severozápade Slovenska dosiahla po sezónnom očistení 3,96 %, na juhu stredného Slovenska a východe krajiny 8,22 %. Rozdiely podľa analytikov poukazujú na dvojrýchlostný charakter trhu práce, pričom ekonomicky slabšie regióny sú pri oslabení hospodárskeho rastu náchylnejšie na rast nezamestnanosti.
Pokračoval aj prílev zahraničných pracovníkov. Ich počet sa v októbri zvýšil o viac ako 3000 na 153.400, čím dosiahol nové historické maximum. Medziročné tempo rastu sa však spomalilo na 10,4 %, najnižšiu úroveň od augusta 2024.
Najväčšou skupinou zahraničných pracovníkov na Slovensku zostávajú Ukrajinci, ktorí tvoria 36 % z ich celkového počtu. Prírastok nových pracovníkov však čoraz viac zabezpečujú ázijské krajiny. Výrazne rastie najmä počet zamestnancov z juhovýchodnej Ázie a indického subkontinentu. Vietnamci sa stali najrýchlejšie rastúcou skupinou zahraničných pracovníkov a sú piatou najpočetnejšou skupinou na slovenskom trhu práce.
Analytici upozornili, že slovenskí zamestnávatelia sa čoraz viac spoliehajú na pracovníkov z Ázie, zatiaľ čo prílev zamestnancov z okolitých európskych krajín prevažne slabne. Zahraniční pracovníci pritom nachádzajú uplatnenie najmä v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve a službách.
V nasledujúcich mesiacoch by mal podľa analýzy domáci trh práce zostať relatívne napätý, čo by malo tlmiť prípadný rast nezamestnanosti. Hromadnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch však môže viesť k jej dočasnému zvýšeniu. Situáciu môžu v dlhšom horizonte zhoršovať aj starnutie populácie a pokles počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov.
Podľa analytikov sa spomalenie prejavilo na oboch stranách trhu práce, a to v príleve nových nezamestnaných aj v schopnosti ekonomiky absorbovať uchádzačov o zamestnanie. Sezónne očistená miera nezamestnanosti sa od marca pohybuje v úzkom pásme 5,20 až 5,25 %.
Počet voľných pracovných miest v októbri klesol o 1700 na 136.100. Po očistení o sezónne vplyvy išlo o pokles o necelých 1000 miest, respektíve o 0,7 %. Medziročný rast ich počtu sa spomalil z 20,6 na 16,7 %, čo bolo najslabšie tempo od augusta minulého roka. Analytici zároveň upozornili, že štatistiky voľných pracovných miest v poslednom období čiastočne ovplyvňuje administratívne vykazovanie pri zamestnávaní cudzincov a obnovovaní ich pracovných povolení.
Ochladenie trhu práce sa podľa analýzy prejavuje skôr poklesom počtu voľných pracovných miest než výraznejším rastom nezamestnanosti. K situácii prispeli aj hromadné prepúšťania z predchádzajúcich mesiacov. Väčšina prepustených si však podľa analytikov dokázala pomerne rýchlo nájsť nové zamestnanie. Podiel hromadne prepustených, ktorí si za posledných 12 mesiacov našli prácu, vzrástol zo 78 na takmer 90 %.
V regionálnom porovnaní zostala nezamestnanosť relatívne stabilná. Na západe a severozápade Slovenska dosiahla po sezónnom očistení 3,96 %, na juhu stredného Slovenska a východe krajiny 8,22 %. Rozdiely podľa analytikov poukazujú na dvojrýchlostný charakter trhu práce, pričom ekonomicky slabšie regióny sú pri oslabení hospodárskeho rastu náchylnejšie na rast nezamestnanosti.
Pokračoval aj prílev zahraničných pracovníkov. Ich počet sa v októbri zvýšil o viac ako 3000 na 153.400, čím dosiahol nové historické maximum. Medziročné tempo rastu sa však spomalilo na 10,4 %, najnižšiu úroveň od augusta 2024.
Najväčšou skupinou zahraničných pracovníkov na Slovensku zostávajú Ukrajinci, ktorí tvoria 36 % z ich celkového počtu. Prírastok nových pracovníkov však čoraz viac zabezpečujú ázijské krajiny. Výrazne rastie najmä počet zamestnancov z juhovýchodnej Ázie a indického subkontinentu. Vietnamci sa stali najrýchlejšie rastúcou skupinou zahraničných pracovníkov a sú piatou najpočetnejšou skupinou na slovenskom trhu práce.
Analytici upozornili, že slovenskí zamestnávatelia sa čoraz viac spoliehajú na pracovníkov z Ázie, zatiaľ čo prílev zamestnancov z okolitých európskych krajín prevažne slabne. Zahraniční pracovníci pritom nachádzajú uplatnenie najmä v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve a službách.
V nasledujúcich mesiacoch by mal podľa analýzy domáci trh práce zostať relatívne napätý, čo by malo tlmiť prípadný rast nezamestnanosti. Hromadnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch však môže viesť k jej dočasnému zvýšeniu. Situáciu môžu v dlhšom horizonte zhoršovať aj starnutie populácie a pokles počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov.