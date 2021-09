Nezamestnanosť klesla na najnižšiu úroveň za posledných 10 mesiacov

Bratislava 20. septembra (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú pre záujemcov v ponuke viac ako 75.000 dostupných pracovných miest, čo je najviac od vlaňajšieho októbra. Zároveň je v evidencii najnižší počet uchádzačov o zamestnanie v kategórii mladí do 29 rokov, a to za obdobie od marca minulého roku. Miera evidovanej nezamestnanosti v auguste dosiahla najnižšiu úroveň za posledných 10 mesiacov a klesla na 7,37 %. Informovala o tom Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.



V auguste dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 7,37 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,29 percentuálneho bodu (p. b.) a medziročne o 0,23 p.b. Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce v auguste, prvýkrát od mája minulého roka klesol pod hranicu 200.000 osôb.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola najnižšia od mája minulého roka. V auguste tohto roka dosiahla úroveň 8,02 %. Medzimesačne poklesla o 0,27 p. b. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 0,35 p. b.



Úrady práce evidovali celkovo 217.147 ľudí bez práce, čo je o 7239 osôb menej, ako v júli tohto roka. Medziročne ich počet poklesol o 12.370 osôb. Pozitívny efekt na trhu práce zanechal aj jeden z projektov zo strany uchádzačov o zamestnanie "Pracuj, zmeň svoj život". Práve vďaka nemu bolo podporených 7672 pracovných miest sumou viac ako 48 miliónov eur. Úrady práce evidovali najväčší rast dostupných pracovných miest od októbra minulého roku, a to 75.439. V medzimesačnom porovnaní ide o nárast o 1864 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, najmenej miest ponúkal Košický kraj. August priniesol najvyšší počet pracovných miest vhodných pre absolventov v rámci roka 2021, a to 35.982.



Prácu si v auguste našlo 12.659 evidovaných nezamestnaných. Pokles zaznamenala aj oblasť hromadných prepúšťaní.