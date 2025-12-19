< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť meraná na obyvateľstve v produktívnom veku vzrástla
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti na Slovensku, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), dosiahol v novembri tohto roka 3,88 %. Medzimesačne sa tak zvýšil o 0,01 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne o 0,15 p. b. Informovalo o tom v piatok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.
Podobne sa vyvíjal aj ďalší ukazovateľ, a to podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PU). V novembri tohto roka dosiahol hodnotu 4,61 %, kým v októbri bol na úrovni 4,59 % a vlani v novembri 4,47 %.
„V novembri pokračoval pokles počtu nezamestnaných vo veku do 29 rokov. Medzimesačne klesol o 1098 osôb, v porovnaní so septembrom tohto roka sa znížil až o 1899 osôb. Minulý mesiac sa ustálil na hodnote 39.749. Jedným z hlavných faktorov klesajúceho trendu bol nástup tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl do zamestnania,“ konštatovalo ústredie.
V miernom poklese pokračoval aj počet dlhodobo nezamestnaných. V novembri registrovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 60.928 uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v evidencií viac ako 12 mesiacov. Ešte v októbri ich bolo o 168 viac a v septembri o 832 viac.
„Počet dlhodobo nezamestnaných sa pohybuje na najnižších úrovniach od roku 2000. Najvyšší stav dosiahli v júli 2000 na úrovni 274.031, najmenej ich bolo v novembri 2019, kedy ich bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie 57.149,“ vyčíslilo ÚPSVR.
V regiónoch dosiahol PDU najnižšiu hodnotu v Trnavskom kraji, a to 2,59 %. Najvyšší bol naopak v Prešovskom kraji na úrovni 5,89 %. V troch krajoch zaznamenal rezort práce pokles a v piatich rast nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles bol v Bratislavskom kraji, kde ukazovateľ medzimesačne klesol o 0,05 p. b. na 2,69 %. „Na okresnej úrovni bol v mesiaci november 2025 v 33 okresoch dosiahnutý pokles PDU, v 44 okresoch bol zaznamenaný nárast a v dvoch okresoch sa PDU nezmenil,“ doplnilo ústredie.
