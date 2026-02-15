< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť mladých Britov prvýkrát prekonala úroveň v EÚ
Autor TASR
Londýn 15. februára (TASR) - Nezamestnanosť mladých ľudí v Británii rastie, pričom ostatné údaje ukázali, že prvýkrát za štvrťstoročie prekonala miera nezamestnanosti mladých v Británii úroveň nezamestnanosti v Európskej únii. TASR o tom informuje na základe správy portálu GB News.
Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dosiahla nezamestnanosť v Británii vo vekovej kategórii 16 až 24-ročných za trojmesačné obdobie do konca septembra 15,3 %. Británia sa tak dostala nad úroveň nezamestnanosti mladých v Európskej únii, ktorá za dané obdobie zaznamenala v priemere 15 %. Prvýkrát od roku 2000 sú tak tieto údaje pre Britániu horšie než v prípade EÚ.
Členka menovej rady Bank of England (BoE) Catherine Mannová uviedla, že hlavnou príčinou je zvyšovanie minimálnej mzdy. S výrazným zvýšením prišla už predchádzajúca konzervatívna vláda a pokračuje v tom aj súčasná vláda Labouristov. Podľa Mannovej to má obrovský vplyv na zamestnanosť mladých ľudí.
Napríklad, súčasná ministerka financií Rachel Reevesová zvýšila od apríla 2025 minimálnu mzdu pre mladých vo vekovej kategórii 18 až 20 rokov o 16,3 %. V rovnakom čase zvýšila minimálnu mzdu pre ľudí od 21 rokov nahor iba o 6,7 %. Ďalšie zvýšenie je naplánované do apríla tohto roka, pričom pri mladých vo veku 18 - 20 rokov rast dosiahne 8,5 % a nad 21 rokov 4,1 %. Hodinová minimálna mzda v prípade mladých ľudí bude dosahovať 10,85 libry (12,45 eura) a v prípade Britov od 21 rokov vyššie 12,71 libry. Pri najmladšej skupine 16 a 17 rokov sa zvýši o takmer 6 % na 8 libier/hodina.
Výrazné zvyšovanie minimálnej mzdy pre mladých kritizujú aj ďalší ekonómovia, vrátane tých podporujúcich ľavicovú politiku. Tvrdia, že nedávne zvýšenie minimálnej mzdy nad úroveň inflácie zvyšuje tlak na trh práce.
Názor zmenila aj Angela Raynerová, bývalá podpredsedníčka súčasnej britskej vlády, ktorá je ostrou kritičkou politiky vlády Keira Starmera. Pôvodne zvyšovanie minimálnej mzdy podporovala, teraz však priznáva, že rast miezd „predstavuje pri prijímaní nových zamestnancov pre firmy nemalý problém“.
(1 EUR = 0,8716 GBP)
