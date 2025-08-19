Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nezamestnanosť mladých Číňanov vzrástla v júli na takmer ročné maximum

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Celková miera nezamestnanosti v Číne vzrástla minulý mesiac na 5,2 %, čo predstavuje najvyššiu nezamestnanosť od marca.

Autor TASR
Peking 19. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v Číne minulý mesiac vzrástla, pričom v prípade mladých ľudí sa priblížila k hranici 18 % a zaznamenala najvyššiu úroveň za takmer rok. Údaje čínskeho štatistického úradu zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.

Omnoho horší bol vývoj medzi mladými ľuďmi. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 16 do 24 rokov bez započítania študentov dosiahla v júli 17,8 %. V porovnaní s júnom sa tak zvýšila o 3,3 percentuálneho bodu a zároveň to znamená najvyššiu nezamestnanosť mladých ľudí v Číne od augusta minulého roka.
