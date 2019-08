Nezamestnanosť mladých v Nemecku klesla vlani na historické minimum

Pod historické minimum sa podpísali najmä spolkové krajiny, ktoré boli v minulosti súčasťou západného Nemecka.

Wiesbaden 17. augusta (TASR) - Nezamestnanosť mladých ľudí v Nemecku klesla vlani k hranici 6 %, čím sa dostala na historické minimum. Informoval o tom tento týždeň nemecký štatistický úrad Destatis s tým, že nezamestnanosť nadol ťahali najmä západné spolkové krajiny. V prípade spolkových krajín bývalého východného Nemecka dosiahla miera nezamestnanosti takmer 9-percentnú úroveň.



Celková nezamestnanosť mladých, teda od 15 do 24 rokov, dosiahla v Nemecku v minulom roku 6,2 %. To je najnižšia úroveň od zjednotenia Nemecka v roku 1990. Na porovnanie, v roku 2005 dosiahla nezamestnanosť mladých v krajine 15,2 %.



Pod historické minimum sa podpísali najmä spolkové krajiny, ktoré boli v minulosti súčasťou západného Nemecka. Miera nezamestnanosti mladých v tejto oblasti dosiahla vlani len 5,2 %. V bývalom východnom Nemecku bolo nezamestnaných celkovo 8,6 % mladých ľudí.



Klesajúci trend je odrazom vývoja celého pracovného trhu v Nemecku. Celková nezamestnanosť v krajine dosiahla minulý rok 3,5 %.



Podľa Destatisu je však za nízkymi číslami čiastočne aj fakt, že nemecké obyvateľstvo starne. Aj počet mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov sa od zjednotenia Nemecka postupne znižuje. V roku 1991, teda rok po zjednotení, malo Nemecko celkovo 10,3 milióna mladých. Minulý rok ich počet dosiahol 8,6 milióna.