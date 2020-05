Nezamestnanosť na Slovensku v apríli vzrástla na 6,57 %

Bratislava 20. mája (TASR) - V apríli tohto roka miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla hodnotu 6,57 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom tohto roka, keď bola 5,19 %, vzrástla o 1,38 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne vzrástla o 1,67 p. b. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených ústredím práce.



Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v apríli tohto roka dosiahol 180.756 osôb. Medzimesačne vzrástol o 37.763 osôb Medziročne počet vzrástol o 45.966 osôb, čo je o 34,10 %.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v apríli 7,43 %. Medzimesačne vzrástla o 1,22 p. b. Medziročne vzrástla o 1,38 p. b.



Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v apríli dosiahol 204.480 osôb. Medzimesačne vzrástol o 19,67 %. Medziročne stúpol ich počet o 22,99 %.



V štvrtom mesiaci tohto roka bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší bol zaznamenaný v Prešovskom kraji.



Z regionálneho pohľadu najvyššiu mieru nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (10,37 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer, teda 6,57 %, zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,71 % a Košický kraj s 8,96 %.



Na okresnej úrovni bol v apríli 2020 vo všetkých 79 okresoch dosiahnutý medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,64 %). Najnižšiu mieru nezamestnanosti (2,62 %) dosiahol okres Bratislava V.



Ku koncu apríla tohto roka úrady práce evidovali 73.602 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 11.072. Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 22.114 miest, najmenej ich bolo v Prešovskom kraji, a to 4195.