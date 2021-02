Nezamestnanosť na Slovensku v januári vzrástla na 7,81 %

Bratislava 19. februára (TASR) – V januári tohto roka miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 7,81 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tak medzimesačne vzrástla o 0,24 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne sa zvýšila o 2,83 p. b. Vyplýva to z najnovších údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 213.881 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 6697 osôb.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v januári 2021 na úrovni 8,50 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2020, vzrástla o 0,20 p. b. "Úrady práce evidovali celkovo 232.839 ľudí bez práce, čo je o 5498 osôb viac ako v decembri 2020. Podľa doby evidencie je až 83.591 uchádzačov evidovaných viac ako 12 mesiacov, čo predstavuje 35,9 % z celkového počtu nezamestnaných," zdôraznilo ÚPSVR. Celkovo bolo v januári tohto roka z evidencie vyradených 13.409 uchádzačov o zamestnanie.



Napriek sprísňovaniu protipandemických opatrení a prebiehajúcej druhej vlne pandémie si v januári našlo prácu 12.028 nezamestnaných, čo je v porovnaní s decembrom 2020 o 3827 osôb viac. Je to zároveň o 6107 osôb viac ako v apríli 2020 počas prvej vlny pandémie.



Najviac ľudí si počas januára 2021 našlo uplatnenie v oblasti priemyselnej výroby, a to 2458 osôb. Druhou najčastejšou oblasťou, v ktorej si našlo prácu 1214 osôb, boli administratívne služby. Vo veľkoobchode a maloobchode sa v januári 2021 uplatnilo 1190 ľudí.



Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí si našli prácu v jednotlivých mesiacoch pandémie od apríla 2020, podľa ÚPSVR potvrdzuje účinnosť opatrení, ktoré prijíma Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Ústredie dodalo, že k stabilizácii pracovného trhu výrazne prispieva projekt Prvá pomoc. Na udržanie zamestnanosti rezort vyplatil 1 miliardu a 17 miliónov eur, podporil tak viac ako 3 milióny mesačných príjmov zamestnancov vrátane SZČO. To, že opatrenia na podporu udržania pracovných miest sú účinné, podľa ústredia potvrdzuje aj fakt, že miera evidovanej nezamestnanosti je stále nižšia ako priemer prvého štvrťroku 2017 v období hospodárskeho rastu.



V januári 2021 úrady práce zároveň evidovali 63.411 voľných pracovných miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 17.890 miest a najmenej v Košickom kraji, konkrétne 3143.



Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi dosiahol v prvom mesiaci tohto roka 60.822 osôb. Medzimesačne sa ich počet znížil o 669 osôb. Medziročne bol zaznamenaný nárast o 477 poberateľov.