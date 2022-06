Nezamestnanosť na Slovensku v máji klesla na 6,35 %

Bratislava 20. júna (TASR) – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v máji tohto roka klesla na 6,35 %. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V porovnaní s aprílom klesla o 0,19 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne o 1,57 p. b. Vyplýva to z aktuálnych údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré v pondelok prezentoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Správu o kontinuálnom poklese nezamestnanosti sprevádza podľa ministra viacero ďalších pozitívnych informácií z pracovného trhu. "Optimizmom ma napĺňa už takmer rok trvajúci pokles počtu dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorý je porovnateľný s počtom obyvateľov Prievidze. Na Slovensku už nie je žiadny okres s nezamestnanosťou vyššou ako 20 %. Zároveň nám neustále stúpa počet okresov s nezamestnanosťou pod 5 %, kým v apríli 2021 ich bolo 16, v súčasnosti je ich 36," zhodnotil Krajniak s tým, že pri udržaní tohto trendu by mali pomôcť aj projekty rezortu práce.



Počet ľudí bez práce klesal v máji takmer vo všetkých okresoch. A to aj v okrese Rimavská Sobota, ktorý mal v máji najvyššiu nezamestnanosť spomedzi všetkých okresov, konkrétne 19,74 %. Predchádzajúci mesiac dosahovala nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota 20,17 %.



Počet voľných pracovných miest dosiahol 82.157, pričom v apríli tohto roka to bolo 86.768. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 25.467 miest, čo predstavuje podiel 31 %, najmenej v Košickom kraji, a to 3773, čo je 4,59 % podiel. Hromadné prepúšťanie bolo podľa údajov nahlásené jedno s počtom ohrozených zamestnancov 57.



Podľa predpovedí Inštitútu pre sociálnu politiku (ISP) by pokles mohol pokračovať aj v ďalšom mesiaci. "Rastúci indikátor ekonomického sentimentu naznačuje optimistickejšie vyhliadky zamestnávateľov. Avšak v kontexte zvýšenej neistoty v dôsledku vojny na Ukrajine a stále rastúcej inflácie v európskom priestore je možné očakávať postupné sprísňovanie monetárnej politiky, čo môže ovplyvniť ekonomickú aktivitu a následne sa preliať aj na trh práce," priblížil zastupujúci generálny riaditeľ ISP Štefan Domonkos, podľa ktorého treba byť pri predpovedaní vývoja na trhu práce obozretný.



V evidencii bolo v máji v porovnaní s aprílom aj menej dlhodobo nezamestnaných. Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných 12 a viac mesiacov na úrade práce klesol desiaty mesiac za sebou - z pandemického maxima na úrovni 96.669 v júli 2021 na hodnotu 85.552 v máji tohto roka. "Ak sa bude kondícia trhu práce naďalej posilňovať, je možné očakávať pozitívny vývoj aj u skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vrátane dlhodobo nezamestnaných. Takýto scenár sledujeme aj v posledných mesiacoch. Ruka v ruke klesá celoslovenská nezamestnanosť a aj počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v evidencii," skonštatoval Domonkos.



Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer dodal, že na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie je zameraný projekt Chyť sa svojej šance. Jeho cieľom je motivovať zamestnávateľov, aby sa nebáli zamestnať mladých, ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ale aj ich samých k rozbehu svojho vlastného podnikania. "K 20. júnu evidujeme už viac ako 5600 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci všetkých jeho troch opatrení, a to na 6853 pracovných miest," vyčíslil Zimmer.