Nezamestnanosť na Slovensku v marci klesla na 5,61 %

Bratislava 19. apríla (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku (MEN) v marci klesla na 5,61 % z februárových 5,76 %. Medziročne bola nižšia o 1,06 percentuálneho bodu (p. b.). Klesol aj podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) na 4,29 % z februárových 4,40 %. Medziročne to bolo menej o 0,6 p. b. Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



"Najviac klesol počet nezamestnaných v troch krajoch, v ktorých je nezamestnanosť najvyššia. Sú to Prešovský kraj (o -0,19 p. b. na 7,11 %), Banskobystrický kraj (o -0,08 p. b. na 6,53 %) a Košický kraj (o -0,09 p. b. na 6,07 %)," doplnil Krajniak informácie o medzimesačnom poklese PDU.



Poklesol aj počet mladých ľudí do 29 rokov, ktorí boli evidovaní ako uchádzači o zamestnanie. Ich počet bol na konci marca 38.981, čo je druhá najnižšia hodnota od apríla 2012. "Počet mladých vo veku do 29 rokov v evidencii úradov práce pred pandémiou spravidla prekonával hranicu 40.000," povedal Krajniak.



Menej mladých bez práce bolo v sledovanom období iba v apríli 2019, a to 38.234. Najvyššie hodnoty dosahovali počty nezamestnaných ľudí do 29 rokov v období doznievania finančnej krízy v roku 2012 a 2013. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenalo maximum v januári 2013 na úrovni 140.629 osôb, spomenuli predstavitelia rezortu práce.