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Nezamestnanosť na Slovensku v októbri klesla na 3,99 %
Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Autor TASR
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Bratislava 20. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v októbri úroveň 3,99 %, čo predstavuje pokles už tretí mesiac po sebe. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.