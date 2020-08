Nezamestnanosť na Slovensku vzrástla v júli na 7,65 %

Bratislava 20. augusta (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v júli 7,65 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla o 0,25 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne bola vyššia o 2,68 p. b. Informovalo o tom vo štvrtok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli 209.786 osôb. V medzimesačnom porovnaní sa zvýšil o 6200 osôb alebo 3,05 p. b.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola na úrovni 8,44 %. V medzimesačnom porovnaní vzrástla o 0,24 p. b., medziročne o 2,37 p. b.



V júli sa na trhu práce uplatnilo 15.030 evidovaných nezamestnaných. V porovnaní s júnom to bolo o 1044 ľudí viac. "Už tretí mesiac tak stúpa počet úspešných uchádzačov na trhu práce," zdôraznil ÚPSVR.



Celkovo bolo v júli z evidencie vyradených 18.391 uchádzačov o zamestnanie. Okrem tých, ktorí si našli prácu, odišlo 288 ľudí pre nespoluprácu a ďalších 3073 bolo vyradených z ostatných dôvodov.



Vzrástol aj počet voľných pracovných miest. Ku koncu júla úrady práce evidovali 69.547 voľných miest, čo je medzimesačný nárast o 1502. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21.252 (podiel 30,56 %), najmenej 4000 evidovali v Košickom kraji (podiel 5,75 %).



"Pozitívnym signálom je skutočnosť, že od mája 2020 klesá počet zamestnávateľov, ktorí nahlásili hromadné prepúšťanie, rovnako ako aj počet ohrozených zamestnancov," zdôraznilo ÚPSVR. V mesiacoch jún a júl plánovali firmy v rámci hromadného prepúšťania zrušiť 695 pracovných miest. Napriek pandémii sú tieto počty priaznivejšie ako v rovnakom období minulého roka, kedy plánovali zrušiť 866 miest. Od začiatku roka je nahlásených 6878 ohrozených pracovných miest, z ktorých doteraz zamestnávatelia zrušili 1268.



K stabilizácii pracovného trhu prispieva podľa Inštitútu sociálnej politiky ministerstva práce okrem iného aj program Prvá pomoc, vďaka ktorému štát podporil udržanie približne štvrtiny pracovných miest na Slovensku. "Významnú úlohu zohralo aj spomalenie šírenia koronavírusu, čo umožnilo ekonomike rýchlejší návrat do takmer normálneho režimu. Ďalším faktorom je oživenie exportu, keď celkový vývoz v júni medzimesačne vzrástol o takmer 40 % a dosiahol tak 98,8 % hodnoty exportu z júna minulého roka," dodalo ÚPSVR.