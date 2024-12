Nezamestnanosť naďalej klesá, v novembri bola na úrovni 3,73 %

Bratislava 20. decembra (TASR) - Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU) v novembri klesla na 3,73 %. Medzimesačne sa znížila o 0,04 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne ide o zníženie až o 0,11 p. b. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



V krajoch neprekročil PDU hranicu šiestich percent. Najvyššiu nezamestnanosť evidovali úrady práce v Prešovskom kraji na úrovni 5,71 %. Naopak, najnižšia bola v Bratislavskom kraji s hodnotou 2,51 %. Medzimesačne klesol aj PDU v siedmich krajoch, najvýraznejšie sa znížil v Trenčianskom kraji, a to o 0,06 p. b. a dosiahol hodnotu 2,72 %. Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti narástol oproti októbru tohto roka iba v Banskobystrickom kraji, a to o 0,04 p. b., pričom bol na úrovni 5,20 %.



V rámci okresov zaznamenal rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pokles nezamestnanosti v 45 prípadoch. V 27 okresoch PDU stúpol a v jednom zostal nezmenený. Najvýraznejší pokles o 0,2 p. b. bol v okrese Prešov, pričom dosiahol hodnotu 3,9 %. Na druhej strane, najvyšší rast PDU bol v okrese Rimavská Sobota, kde medzimesačne vzrástol z 9,81 % na 10,1 %.



V novembri naďalej klesal aj celkový počet uchádzačov o zamestnanie. Celkovo ich bolo 162.381, čo je v medzimesačnom porovnaní o 1460 osôb menej. Najviac ich bolo evidovaných v Prešovskom kraji, a to 38.433, a najmenej v Trnavskom kraji s počtom 10.540.



V jedenástom mesiaci tohto roka mierne poklesol počet absolventov škôl, ktorí sú evidovaní na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie. Dokopy ich bolo 8123, čo je medzimesačne o 1285 menej. Najviac bolo absolventov stredných škôl, a to 6543. Menší počet predstavovali absolventi vysokých škôl, celkovo 1580.



Na trhu práce sa umiestnilo 11.364 ľudí a počet voľných pracovných miest bol na úrovni 96.594, čo je medzimesačne o 886 menej. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji (41.846) a najmenej v Prešovskom kraji (2968). Pre absolventov bolo voľných 44.445 pracovných miest.