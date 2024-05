Analytik: Nezamestnanosť podľa očakávaní poklesla

Bratislava 21. mája (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti v apríli podľa očakávaní poklesla pod 5 %, priblížila sa tak k historickému minimu spred pandémie nového koronavírusu. Trh práce na Slovensku ostáva pod tlakom. Zhodnotil aktuálny vývoj nezamestnanosti na Slovensku analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



"V prostredí utlmeného rastu slovenskej ekonomiky, stagnujúceho výkonu hospodárstva našich obchodných partnerov a vysoko reštriktívnych sadzieb centrálnej banky naša miera nezamestnanosti dosahuje extrémne nízke hodnoty. Zvýrazňuje to problém, ktorému čelia slovenskí zamestnávatelia so získaním dostatku kvalifikovanej pracovnej sily," uviedol analytik.



Dodal, že tento problém môže byť ešte vypuklejší, keď príde k oživeniu ekonomík a zvoľní sa tlak menovej politiky. "Trh práce tak môže byť limitujúcim faktorom pre rozvoj slovenskej ekonomiky a jej dlhodobú prosperitu," zhodnotil Horňák.



Analytik priblížil, že vyše 41 % nezamestnaných nepracuje dlhšie ako jeden rok, približne 16 % nepracuje viac ako štyri roky. Strácajú tak podľa Horňáka pracovné návyky a ich zamestnanie sa spája s čoraz vyššími časovými a finančnými nákladmi pre zamestnávateľov.



Podľa analytika bude vzhľadom na zhoršujúcu sa demografiu nevyhnutné otvoriť slovenský trh práce zahraničným pracovníkom. Bez nich totiž budú slovenské podniky čeliť čoraz väčším bariéram produkcie či ďalšieho rozvoja.



Napätý trh práce bude zároveň faktorom tlačiacim na rast miezd. "Tento však nebude spôsobený rastom produktivity, ale bude čisto nákladovou položkou - z dôvodu získania či udržania si zamestnancov. To môže držať inflačné tlaky na Slovensku zvýšené po dlhšie obdobie," uviedol Horňák.



Do budúcnosti očakáva, že nezamestnanosť s najväčšou pravdepodobnosťou nebude klesať tak rýchlo, ako to bolo v uplynulých mesiacoch. Dôvodom majú byť pritom už spomenuté bariéry či geografické prekážky, keď pracovná sila nie je vždy tam, kde ju zamestnávatelia potrebujú.