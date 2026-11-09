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Nezamestnanosť sa v ČR v októbri nezmenila
Už štvrtý mesiac zostala na úrovni 5 %.
Autor TASR
Praha 9. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Českej republike sa v októbri nezmenila a už štvrtý mesiac zostala na úrovni 5 %. Počet nezamestnaných v krajine oproti septembru vzrástol o 1849 na 370.226 a medziročne bol vyšší o 29.717. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil Úrad práce ČR. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ženy tvorili v októbri v Česku 53,8 % z celkového počtu nezamestnaných, muži 46,2 %. Z evidencie minulý mesiac v Česku vyradili 51.881 uchádzačov o prácu, čo bolo o 10.218 menej ako v predchádzajúcom mesiaci, ale o 7987 viac ako v októbri 2025.
Počas minulého mesiaca si novú prácu našlo celkovo 38.875 uchádzačov o zamestnanie. Na konci októbra evidovali v Česku 25.531 nezamestnaných absolventov škôl a mladých ľudí, čo bolo 6,9 % z celkového počtu nezamestnaných. Tento podiel vzrástol zo septembrových 6,6 %, ale bol nižší v porovnaní s úrovňou 7,1 % v rovnakom mesiaci pred rokom.
Počet nahlásených voľných pracovných miest v Česku sa v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 1893 na 106.252.
Ženy tvorili v októbri v Česku 53,8 % z celkového počtu nezamestnaných, muži 46,2 %. Z evidencie minulý mesiac v Česku vyradili 51.881 uchádzačov o prácu, čo bolo o 10.218 menej ako v predchádzajúcom mesiaci, ale o 7987 viac ako v októbri 2025.
Počas minulého mesiaca si novú prácu našlo celkovo 38.875 uchádzačov o zamestnanie. Na konci októbra evidovali v Česku 25.531 nezamestnaných absolventov škôl a mladých ľudí, čo bolo 6,9 % z celkového počtu nezamestnaných. Tento podiel vzrástol zo septembrových 6,6 %, ale bol nižší v porovnaní s úrovňou 7,1 % v rovnakom mesiaci pred rokom.
Počet nahlásených voľných pracovných miest v Česku sa v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 1893 na 106.252.