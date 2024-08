Nezamestnanosť sa v júli mierne zvýšila, chýbali sezónni pracovníci

Bratislava 20. augusta (TASR) - Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU) sa v júli mierne zvýšila o 0,08 percentuálneho bodu na 3,88 percenta. Medziročne klesla o jednu desatinu percentuálneho bodu. Mierny nárast bol spôsobený aj zníženým dopytom po sezónnych pracovníkoch. V porovnaní s minulým mesiacom však klesol počet voľných pracovných miest o vyše 4000. V utorok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



Nezamestnanosť v krajoch neprekročila šesť percent, avšak najvyšší podiel uchádzačov o zamestnanie evidoval rezort práce v Prešovskom kraji na úrovni šiestich percent. Najnižší podiel bol v Bratislavskom kraji s hodnotou 2,64 percenta. Pri okresoch dosiahla nezamestnanosť takmer desať percent, pričom najvyššia bola v Kežmarku s hodnotou 9,91 percenta a najnižšia v okrese Trenčín na úrovni 2,09 percenta.



V siedmom mesiaci tohto roka zaznamenali úrady práce viac ako 94.000 voľných pracovných miest, čo je medzimesačne o 4381 menej. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji (38.270) a najmenej v Prešovskom kraji (3415). Pre absolventov, ktorí skončili školu, bolo 44.692 voľných pracovných miest. Celkovo bolo v júli evidovaných na úradoch práce 168.466 ľudí, čo je o 2372 viac ako v júni.



"Citeľný medzimesačný pokles počtu voľných pracovných miest naznačuje postupné napĺňanie potrieb pracovného trhu. Zabezpečenie dostatku pracovnej sily pre ekonomiku je už dlhšie ústrednou témou v hospodárstve, má zásadný celospoločenský význam a aj pre nás je to jedna z prvoradých úloh. Riešenie vidíme aj v systematickom zavádzaní komplexných nástrojov v oblasti služieb zamestnanosti," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Doplnil, že jedným z príkladov je národný projekt Zručnosti pre trh práce, ktorý pomáha ľuďom od polovice apríla lepšie sa uplatniť v zamestnaní. Od začiatku projektu do konca júla uzavreli podľa generálneho riaditeľa ÚPSVaR Petra Ormandyho úrady práce takmer 5500 dohôd, v rámci ktorých sa pri splnení podmienok zaviazali uchádzačom o zamestnanie uhradiť vzdelávacie kurzy za 4,7 milióna eur.



Ormandy spresnil, že projekt má trvať do marca 2026 a je naň vyčlenených viac ako 42 miliónov eur z európskych zdrojov aj štátneho rozpočtu.