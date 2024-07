Nezamestnanosť sa v júni mierne zvýšila na 3,8 %, pribudli absolventi

Bratislava 19. júla (TASR) - Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) sa v júni medzimesačne mierne zvýšila o 0,02 percentuálneho bodu na 3,80 %. Do evidencie úradov práce pribudli najmä absolventi vysokých škôl. Naopak, počet evidovaných nezamestnaných vo veku nad 50 rokov klesol na historicky najnižšiu hodnotu od júla 1999. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Absolventom vysokých škôl prajem, aby sa im prvé kroky na trhu práce podarili a našli si uplatnenie, ktoré ich bude napĺňať a tešiť. V rezorte práce robíme všetko pre to, aby sme im boli nápomocní. Ako uchádzači o zamestnanie môžu mladí ľudia napríklad využiť projekt Právo na prvé zamestnanie, v rámci ktorého ich vieme finančne podporiť pri vstupe do zamestnania," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Mierny rast nezamestnanosti bol podľa ÚPSVaR spôsobený príchodom absolventov vysokých škôl do evidencie úradov práce. V júni tohto roka ich bolo celkovo 6047, čo je o 3562 viac ako v máji. Spolu s absolventmi stredných škôl bolo dokopy až 9434 uchádzačov o prácu. Medzimesačne ich počet stúpol o 2482 osôb. V prípade stredných škôl bol v júni počet absolventov na úrovni 3387, čo je medzimesačne pokles o 1080.



"Skúsenosti nám ukazujú, že veľká väčšina absolventov vysokých škôl si do konca roka nájde svoje miesto na trhu práce. Napríklad vlani klesol ich počet v evidencii od júna do decembra približne o dve tretiny," doplnil generálny riaditeľ ÚPSVaR Peter Ormandy.



Najvýraznejší pokles v evidencii uchádzačov o prácu zaznamenali ľudia vo veku 50 rokov. V šiestom mesiaci tohto roka ich bolo 46.715, čo je najnižšia hodnota od júla 1999. V medzimesačnom porovnaní ide o zníženie o 852 a medziročne až o 3560 ľudí. Ústredie práce spresnilo, že ich stav sa znižuje už od apríla 2021, keď bolo v evidencii úradov práce 69.313 osôb.



Pokles zaznamenal aj PDU v piatich okresoch s najvyššou nezamestnanosťou. Išlo o okresy Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Vranov nad Topľou. V máji presiahol hlavný ukazovateľ hranicu desiatich percent v okrese Kežmarok a Rimavská Sobota. Prvýkrát v tomto roku počas júna PDU túto hranicu neprekročil v žiadnom okrese.



Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku bol v júni 138.173 osôb. Medzimesačne ide o nárast viac ako 770 ľudí. Najviac nových pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji (39.251) a najmenej v Prešovskom kraji (3609).