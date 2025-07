Nezamestnanosť sa v júni mierne zvýšila vplyvom absolventov škôl

Bratislava 18. júla (TASR) - Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov (PDU) o zamestnanie dosiahla v júni tohto roka 3,78 %. Medzimesačne ide o zvýšenie o 0,07 percentuálneho bodu (p. b.) a v medziročnom porovnaní je to pokles o 0,02 p. b. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



„V júni, už tradične ako každý rok, pokračoval prílev absolventov vysokých škôl na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. V evidencii uchádzačov o zamestnanie ich bolo na konci júna o 3328 viac ako v máji a o 5098 viac ako v apríli. Celkový počet evidovaných nezamestnaných tak medzimesačne vzrástol,“ uviedlo ústredie.



Celkovo zaznamenali úrady práce 9548 absolventov škôl, ktorí sa uchádzali o zamestnanie, pričom zo stredných škôl ich bolo 3702 a z vysokých škôl 5846. Pozitívom je podľa ústredia, že počet ľudí hľadajúcich si prácu vo veku nad 50 rokov bol najnižší od roku 2000 a dosiahol úroveň 45.755, teda o 325 menej ako v máji tohto roka. Najvyšší počet týchto uchádzačov o zamestnanie bol vo februári 2012, a to konkrétne 103.243. Rovnako pokles zaznamenal aj počet osôb, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o prácu po dobu viac ako 12 mesiacov, medzimesačne tak ide o zníženie o 474 ľudí. Najvyšší počet dlhodobo nezamestnaných registrovali úrady práce v júli 2000, celkovo 274.031.



V prípade regiónov bola najnižšia nezamestnanosť v Bratislavskom kraji na úrovni 2,57 %. Naopak, najvyššia bola v Prešovskom kraji, a to 5,85 %. Medzimesačne klesla o 0,03 p. b. len v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla hodnotu 5,28 %. V júni tohto roka klesla nezamestnanosť v 22 okresoch, v 53 bol zaznamenaný rast a v štyroch sa vôbec nezmenila. Najnižšiu úroveň s hodnotou 1,96 % mal okres Piešťany. Na druhej strane, najvyššiu PDU mal okres Rimavská Sobota s 10,25 %, medzimesačne však došlo v tomto okrese k zníženiu o 0,17 p. b. Najvýraznejší pokles evidoval okres Kežmarok, kde sa nezamestnanosť v medzimesačnom porovnaní znížila o 0,21 p. b.



Celkovo úrady práce evidovali v šiestom mesiaci tohto roka 162.785 uchádzačov o zamestnanie, čo medzimesačne predstavuje nárast o 1732 osôb. Na trhu práce sa umiestnilo 11.432 ľudí, v medzimesačnom porovnaní o 241 menej. V minulom mesiaci bolo 107.044 voľných pracovných miest, z toho najviac v Bratislavskom kraj, a to viac ako 47.300. Najmenej ich bolo v Prešovskom kraji, konkrétne 2843. Pre absolventov bolo voľných 47.183 miest. V júni bolo nahlásených aj osem hromadných prepustení.