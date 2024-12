Nezamestnanosť v 3. štvrťroku medziročne klesla na 5,4 %

Bratislava 3. decembra (TASR) - Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v 3. štvrťroku 5,4 %, čo bola o 0,5 percentuálneho bodu nižšia hodnota ako pred rokom. Po sezónnom očistení bolo na Slovensku bez práce 146.300 osôb. Dáta o trhu práce sú výstupom z Výberového zisťovania pracovných síl. Oba rozhodujúce ukazovatele nezamestnanosti - počet ľudí bez práce, ako aj miera nezamestnanosti - sa pohybujú na úrovni historicky najnižších hodnôt od roku 1994, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Väčšina ľudí bez práce, viac ako 63 %, boli dlhodobo nezamestnaní, teda ľudia bez práce jeden rok a dlhšie. Ich počet naďalej významne klesal, aktuálne v 3. štvrťroku medziročne o 9,3 %. Počet dlhodobo nezamestnaných sa tak udržal výraznejšie pod úrovňou 100.000 osôb. Krátkodobá nezamestnanosť klesla takisto významne, a to o 8 %, na takmer 54.000 osôb. Viac ako tretina nezamestnaných doposiaľ nikdy nepracovala, pričom do tejto skupiny patrili aj absolventi škôl. Tento počet bol o 2,1 % nižší ako pred rokom.



Pozitívny trend medziročného úbytku počtu ľudí bez práce sa premietol do piatich z ôsmich regiónov SR. Medziročne vysoký relatívny úbytok nezamestnaných o viac ako 15 % bol v Nitrianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Najvyšší absolútny pokles v porovnaní so situáciou v 3. štvrťroku 2023 (o približne 6000 osôb) bol v Banskobystrickom a Košickom kraji.



Najvyšší počet nezamestnaných má dlhodobo Prešovský kraj, aktuálne v tomto regióne napriek pozitívnemu poklesu bolo bez práce takmer 44.000 osôb. Naopak, najmenej, do 10.000 ľudí bez práce, bolo v štyroch krajoch na západe a severozápade Slovenska s výnimkou Trnavského kraja, v ktorom počet ľudí bez práce mierne stúpol nad 11.000 osôb.



Mieru nezamestnanosti na veľmi nízkej úrovni do 3 % mali štyri regióny západného a severného Slovenska, a to Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský kraj. Najhorší stav naďalej pretrval v Prešovskom kraji, ktorý je dlhodobo lídrom negatívnych tabuliek nezamestnanosti. Aktuálna miera nezamestnanosti v tomto regióne mierne medziročne stúpla na 11 %.