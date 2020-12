Nezamestnanosť v Británii aj mzdy vzrástli

Londýn 15. decembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca októbra vzrástla a zamestnanosť klesla, pretože pandémia nového koronavírusu negatívne ovplyvňuje vytváranie pracovných miest. Dobrou správou však je, že aj priemerná mzda pokračovala v raste a tempo jej zvyšovania dosiahlo tzv. predpandemickú úroveň. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS.



Podľa najnovších štatistík sa miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca októbra zvýšila na 4,9 % zo 4,8 % v období júl-september. Ekonómovia pritom očakávali horší výsledok, a to nárast nezamestnanosti v sledovanom období na 5,1 %.



ONS uviedol tiež, že počet ľudí, ktorí hľadali prácu, sa do konca októbra oproti predchádzajúcim trom mesiacom zvýšil o 241.000.



Miera zamestnanosti sa zároveň za tri mesiace do októbra znížila o 0,5 percentuálneho bodu na 75,2 %.



Počet prepustených ľudí v období august-október stúpol až o 217.000 na rekordných 370.000, keďže firmy sa pripravovali na ukončenie vládneho programu podpory zamestnanosti, ktorý však nakoniec vláda predĺžila do roku 2021.



Predbežné údaje zároveň ukázali, že v novembri vzrástol počet osôb, ktoré požiadali o podporu v nezamestnanosti oproti predchádzajúcemu mesiacu o 64.300.



ONS ďalej informoval, že priemerná mzda vrátane odmien sa za tri mesiace do konca októbra zvýšila o 2,7 %, najviac od februára, posledný mesiac pred vypuknutím pandémie. A tiež viac ako o 2,2 %, ktoré predpovedali analytici. Aj priemerná mzda bez odmien stúpla najstrmšie od februára, a to o 2,8 %.