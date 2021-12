Nezamestnanosť v Británii klesla ku koncu októbra na ročné minimum

Londýn 14. decembra (TASR) - Nezamestnanosť v Británii klesla za trojmesačné obdobie do konca októbra k hranici 4 %. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň za viac než rok. Informoval o tom v utorok britský štatistický úrad ONS.



Miera nezamestnanosti dosiahla v Británii za obdobie od augusta do konca októbra 4,2 %. Oproti vývoju v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca septembra tak mierne klesla, keď za dané obdobie dosiahla 4,3 %. Výsledok, ktorý znamená najnižšiu trojmesačnú úroveň od júna 2020, bol v súlade s odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters.



Pod pokles miery nezamestnanosti sa podpísalo najmä zníženie počtu nezamestnaných do 12 mesiacov, pričom počet ľudí, ktorí sú nezamestnaní maximálne 6 mesiacov, klesol pod úroveň spred nástupu pandémie. Okrem toho sa znížil aj počet dlhodobo nezamestnaných a v tomto prípade ide o prvý kvartálny pokles od obdobia máj-júl 2020.



S poklesom nezamestnanosti za august-október sa zvýšila miera zamestnanosti. Dosiahla 75,5 %, čo predstavuje rast o 0,2 percentuálneho bodu.



Priemerná mzda vrátane odmien sa za tri mesiace do konca októbra zvýšila medziročne o 4,9 %. Rast tak prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom o 4,6 %. Mzda bez započítania odmien vzrástla o 4,3 %. Aj v tomto prípade údaje prekonali očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom o 4 %.