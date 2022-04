Nezamestnanosť v Británii klesla, mzdy stúpli

Londýn 12. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca februára 2022 klesla hlbšie pod úroveň, ktorú dosiahla bezprostredne pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu v marci 2020. A zároveň miera zamestnanosti zostala nezmenená, pričom počet voľných pracovných miest vzrástol na nové maximum. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v utorok zverejnil Úrad pre národnú štatistiku (ONS).



Konkrétne, miera nezamestnanosti v období december - február klesla na 3,8 % z 3,9 % v období november - január, a pod úroveň 4 % na začiatku roka 2020. Ekonómovia takýto výsledok očakávali.



Miera nezamestnanosti v Británii bola naposledy nižšia ako 3,8 % v roku 1974. Objavili sa však určité náznaky spomalenia dopytu po zamestnancoch, upozornil ONS.



Miera zamestnanosti sa zároveň takmer nezmenila a zostala na úrovni 75,5 %, ktorá je stále nižšia ako pred pandémiou.



ONS uviedol tiež, že počet voľných pracovných miest dosiahol za tri mesiace do konca marca nový rekord 1,288 milióna, ale ich nárast v marci o 50.000 oproti februáru bol najmenším za takmer rok.



Štatistiky ďalej ukázali, že priemerná hrubá mzda bez odmien sa za tri mesiace do februára zvýšila medziročne o 4 % a vrátane odmien o 5,4 %.



Napriek nárastu mzdy nedokážu držať krok so zrýchľujúcou sa infláciou. Po zohľadnení inflácie klesla mzda bez bonusov o 1,7 %, najviac od roku 2013.