Nezamestnanosť v Británii klesla na najnižšiu úroveň za šesť mesiacov
Autor TASR
Londýn 21. apríla (TASR) - Nezamestnanosť v Británii zaznamenala za trojmesačné obdobie do konca februára nečakaný pokles, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za šesť mesiacov. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad (ONS), ktorého údaje zverejnila agentúra DPA.
ONS oznámil, že miera nezamestnanosti v Británii za trojmesačné obdobie do konca februára dosiahla 4,9 %. Na porovnanie, za tri mesiace do konca januára zaznamenala 5,2 %. Najnovšie údaje predstavujú najnižšiu mieru nezamestnanosti od trojmesačného obdobia končiaceho sa augustom minulého roka.
Údaje štatistikov sú tak lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali so zotrvaním nezamestnanosti na úrovni 5,2 %. Podľa ONS je však za týmito údajmi aj rast inaktivity na pracovnom trhu, najmä medzi študentami.
ONS zároveň poukázal na spomalenie rastu priemernej mzdy. Tá sa v období od decembra do konca februára zvýšila v medziročnom porovnaní o 3,6 %, zatiaľ čo v trojmesačnom období do konca januára rast predstavoval 3,8 %. Je to najnižšie tempo rastu priemernej mzdy v Británii od novembra 2020.
Znížil sa aj počet voľných pracovných miest, a to o 29.000 na 711.000. To je najnižší počet od apríla 2021.
